Von Christoph Moll und Sabrina Lehr

Leimen. Zahlreiche Fotografen, Pressevertreter aus ganz Deutschland und auch ein Kamerateam schlugen am Samstagmittag in Leimen auf. Unter großem Medieninteresse fand in der Herz-Jesu-Kirche die Trauerfreier für Elvira Becker statt.

Die Mutter von Tennislegende und Ehrenbürger Boris Becker war vergangene Woche im Alter von 89 Jahren verstorben.