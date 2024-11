Neckargemünd-Dilsberg. (cm) Der späteste Martinszug in der Region ist dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen. Die für den heutigen Montagabend angesetzte Veranstaltung ist kurzfristig wegen des Regens abgesagt worden. Ortsvorsteher Andreas Erles verteilt die Martinsmännchen am morgigen Dienstag im Kindergarten und in der Grundschule.

