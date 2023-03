Sandhausen. (cm) Wer in jüngster Zeit auf der Autobahn A5 von Walldorf in Richtung Heidelberg unterwegs war, dem wird eine große Erdbewegung auf einem Feld direkt neben der Fahrbahn aufgefallen sein. Und der wird sich wohl auch gefragt haben: Was wird hier denn in Höhe der Sandhäuser Höfe gebaut? Die Antwort: Die Telekom errichtet einen Mast, um den Mobilfunk zu verbessern.

Wie das Unternehmen mitteilte, haben hier Bauarbeiten für einen neuen Mobilfunkstandort begonnen. Ein etwa 45 Meter hoher sogenannter Schleuderbetonmast soll in Zukunft das Mobilfunknetz der Telekom ergänzen. Ziel sei es, die Versorgung in Sandhausen und Umgebung zu erhöhen.

"Die Datennutzung im Mobilfunk steigt jedes Jahr um ein Vielfaches", so Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. "Wir erweitern unser Netz diesen Bedürfnissen entsprechend und erhöhen deshalb fortlaufend die Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Kapazität."

Den Mast baut aber nicht die Telekom selbst, sondern das Unternehmen "Deutsche Funkturm". "Sandhausen bekommt einen modernen und zukunftsfähigen Mobilfunkstandort", sagt Bruno Jacobfeuerborn, Geschäftsführer von "Deutsche Funkturm".

"In erster Linie werden Kundinnen und Kunden der Telekom von unserem Mast profitieren, wir bieten unseren Standort aber auch allen anderen Mobilfunkanbietern an, sodass keine zusätzlichen Masten errichtet werden müssen." In der Regel gehe eine Mobilfunkstation sechs bis zwölf Monate nach dem Bau in Betrieb.

"Der neue Standort versorgt über zwei Sektoren vor allem die Autobahn, deshalb steht er direkt an der Trasse", teilte Telekom-Sprecher Hubertus Kischkewitz auf RNZ-Anfrage mit. "Ein dritter Sektor versorgt Teile der Ortslage." Der Mast werde mit neuester Technik für alle Dienste ausgestattet, einschließlich 5G. Geplante Inbetriebnahme sei Ende dieses oder Anfang des kommenden Jahres "Die Tiefbauarbeiten fürs Fundament des Mastes sind so gut wie abgeschlossen", so Kischkewitz. "Das Fundament muss jetzt noch austrocknen."

Aufgestellt werden soll der Mast in den kommenden Tagen. "Dann wird es allerdings noch einige Zeit dauern, bis die Antennen funken", erklärt der Telekom-Sprecher. "Es müssen noch viele weitere Arbeiten erledigt werden."