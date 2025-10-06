Geplatzte Hallenträume waren großes Thema
Beim 78. Bergsträßer Winzerfestumzug griffen viele Teilnehmer den Wunsch nach neuer Halle auf. Das Wetter trübte die Stimmung.
Von Günther Grosch
Weinheim-Lützelsachsen. Das verzeihen die Lützelsachsener und aus den Nachbarkommunen angereisten Bürger Petrus so schnell nicht. Spitzelten beim Start des gestrigen 78. Bergsträßer Winzerfestzugs noch vereinzelt Sonnenstrahlen durch die Wolken, so erstickte zur Hälfte der zurückgelegten, gut 1,5 Kilometer langen Wegstrecke ein 20-minütiger Wolkenbruch
