Montag, 06. Oktober 2025

zurück
Plus 78. Bergsträßer Winzerfestumzug

Geplatzte Hallenträume waren großes Thema

Beim 78. Bergsträßer Winzerfestumzug griffen viele Teilnehmer den Wunsch nach neuer Halle auf. Das Wetter trübte die Stimmung.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 37 Sekunden
Mit Schlafmasken und bunten Pyjamas sorgten die Schüler der Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule für einen farbenfrohen Höhepunkt beim Bergsträßer Winzerfestumzug am Sonntag. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim-Lützelsachsen. Das verzeihen die Lützelsachsener und aus den Nachbarkommunen angereisten Bürger Petrus so schnell nicht. Spitzelten beim Start des gestrigen 78. Bergsträßer Winzerfestzugs noch vereinzelt Sonnenstrahlen durch die Wolken, so erstickte zur Hälfte der zurückgelegten, gut 1,5 Kilometer langen Wegstrecke ein 20-minütiger Wolkenbruch

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.