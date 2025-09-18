In Hirschberg wird drei Tage lang gefeiert
Von Freitag bis einschließlich Sonntag lockt ein vielfältiges Programm zum Gemeindejubiläum. Für den Galaabend gibt es noch Karten.
Von Annette Steininger
Hirschberg. Das große Jubiläumswochenende steht vor der Tür. Voller Gemeinschaft, Spaß und unvergesslicher Momente soll vom 19. bis 21. September in Hirschberg die "Goldene Hochzeit" der Gemeinde und der Zusammenschluss von Großsachsen und Leutershausen gefeiert werden.
"Die gelebte Gemeinschaft steht im Mittelpunkt der Feierlichkeiten und
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+