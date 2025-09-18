Donnerstag, 18. September 2025

Plus 50 Jahre Hirschberg

In Hirschberg wird drei Tage lang gefeiert

Von Freitag bis einschließlich Sonntag lockt ein vielfältiges Programm zum Gemeindejubiläum. Für den Galaabend gibt es noch Karten.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 19 Sekunden
Beim Galaabend am Samstag treten das Trio Bellissimo, Palazzo-Musiker Jimmie Wilson, die Penguin Tappers und Moderator und Comedian Chako Habekost auf (gegen den Uhrzeigersinn, v. li. oben nach re. unten). Fotocollage: Gemeinde Hirschberg

Von Annette Steininger

Hirschberg. Das große Jubiläumswochenende steht vor der Tür. Voller Gemeinschaft, Spaß und unvergesslicher Momente soll vom 19. bis 21. September in Hirschberg die "Goldene Hochzeit" der Gemeinde und der Zusammenschluss von Großsachsen und Leutershausen gefeiert werden.

"Die gelebte Gemeinschaft steht im Mittelpunkt der Feierlichkeiten und

