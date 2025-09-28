Sonntag, 28. September 2025

Plus 50 Jahre Hirschberg

Der Weg zur Fusion war steinig und schwer

Vor 50 Jahren wurden Großsachsen und Leutershausen zur Gemeinde Hirschberg zusammengeschlossen.

28.09.2025 UPDATE: 28.09.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 32 Sekunden
Der Hirschberger Ortsteil Leutershausen, in diesem Bild eingerahmt von Apfelbäumen aus Großsachsen. Foto: wabra

Von Walter Brand

Hirschberg. Im Jahr 1969 erwog die Landesregierung, in Baden-Württemberg eine Kreis- und Gemeindegebietsreform durchzuführen. Angestrebtes Ziel war, die Leistungsfähigkeit und die Verwaltungskraft auf Kreis- und Gemeindeebene zu stärken und effizienter zu machen. Aus dem Landkreis Mannheim mit Kreisstädten und allen Gemeinden sollte der Großkreis

