Der Weg zur Fusion war steinig und schwer
Vor 50 Jahren wurden Großsachsen und Leutershausen zur Gemeinde Hirschberg zusammengeschlossen.
Von Walter Brand
Hirschberg. Im Jahr 1969 erwog die Landesregierung, in Baden-Württemberg eine Kreis- und Gemeindegebietsreform durchzuführen. Angestrebtes Ziel war, die Leistungsfähigkeit und die Verwaltungskraft auf Kreis- und Gemeindeebene zu stärken und effizienter zu machen. Aus dem Landkreis Mannheim mit Kreisstädten und allen Gemeinden sollte der Großkreis
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+