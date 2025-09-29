Montag, 29. September 2025

Plus 50 Jahre Edingen-Neckarhausen

Wie aus der Schlumbel die Gretel wurde

Im September 1975 liegt der Ursprung einer bis heute andauernden Namensverwirrung. Und Werner Herold wurde Bürgermeister.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 34 Sekunden
Werner Herold (links) stellte sein Programm und sich vor und wurde wenig später zum Bürgermeister gewählt. ​Der Turnverein Edingen (rechts) spielte erfolgreich bei seinem ersten Hallenhandballturnier. Repros: nip

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Im Mai 1975 besiegelten die bis dato selbstständigen Gemeinden Edingen und Neckarhausen ihren (unfreiwilligen) Zusammenschluss. Die RNZ hat ins Gemeindearchiv geschaut, was übers Jahr 1975 los war. Der September ist an der Reihe.

> Der Kreistag gibt grünes Licht zum Neubau einer Brücke als Ersatzbau über der Bahnstrecke

