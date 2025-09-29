Wie aus der Schlumbel die Gretel wurde
Im September 1975 liegt der Ursprung einer bis heute andauernden Namensverwirrung. Und Werner Herold wurde Bürgermeister.
Von Nicoline Pilz
Edingen-Neckarhausen. Im Mai 1975 besiegelten die bis dato selbstständigen Gemeinden Edingen und Neckarhausen ihren (unfreiwilligen) Zusammenschluss. Die RNZ hat ins Gemeindearchiv geschaut, was übers Jahr 1975 los war. Der September ist an der Reihe.
> Der Kreistag gibt grünes Licht zum Neubau einer Brücke als Ersatzbau über der Bahnstrecke
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+