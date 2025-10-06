Montag, 06. Oktober 2025

zurück
Plus 27. Weinwanderung in Schriesheim

Besucher genossen Kulinarik, Landschaft und Beisammensein

"Wein ist Liebe, Wein ist Freude": Der Wettermix passte gut zum Genuss der Rebsäfte.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 55 Sekunden
Das Wetter schlug zwar auch an den Hängen über Schriesheim ein paar kleinere Kapriolen, aber das hielt die Teilnehmer der 27. Weinwanderung nicht auf. Foto: Dorn

Von Justin Schmidt

Schriesheim. Leicht verhangener Himmel, frische Herbstluft und der Duft von Trauben – die Bedingungen für die 27. Weinwanderung am Sonntag hätten kaum besser sein können. Nur gelegentlich wehte der Wind einen kleinen Schauer herbei, aber der hielt die Weinfreunde nicht davon ab, sich schon am Vormittag in Scharen vor dem Rathaus zu versammeln, um sich

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.