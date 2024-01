Leimen. (lesa) Vor gut eineinhalb Monaten starb ein 21-jähriger Archäologie-Student auf der Baustelle zum städtischen Großprojekt "Treffpunkt Leimen". Die gesamte Region trauerte mit der Familie und den Kollegen des jungen Mannes aus dem Zollern-Alb-Kreis. Dieser studierte an der Universität Heidelberg Archäologie und arbeitete auf Teilzeitbasis bei jener Firma, die mit den archäologischen Vorarbeiten zum Millionen-Projekt im Herzen Leimens betraut ist. Wochen nachdem der junge Mann starb, ruhen die Arbeiten auf dem Rathausplatz weiter. Wie aber steht es um die Ermittlungsarbeiten rund um den tragischen Unfall?

Bereits am Unfalltag habe eine "Begehung und Untersuchung der Unfallstelle" stattgefunden, heißt es von der Polizei. Dabei sei ein Sachverständiger der Ursache des Unfalls nachgegangen. "Dessen Gutachten steht noch aus", teilte Polizeisprecher Philipp Kiefner auf RNZ-Nachfrage mit.

Die Ergebnisse dieses Gutachtens sind entscheidend: "Ausgehend von den darin getroffenen Feststellungen werden die weiteren Ermittlungen geführt, gegebenenfalls auch hinsichtlich eines Mitverschuldens Dritter", so der Sprecher. Aber: Was ein Mitverschulden Dritter an dem Unfall angeht, lägen derzeit "keine gesicherten Erkenntnisse vor".

Wie berichtet war der 21-Jährige bei Grabungsarbeiten von einem einstürzenden Gewölbekeller begraben worden. Zwar konnte er zunächst von Kollegen und der Feuerwehr befreit und erfolgreich reanimiert werden. Noch am Abend des Unfalls starb der Mann aber an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Update: Sonntag, 14. Januar 2024, 19.49 Uhr

Sachverständiger soll Unglücksstelle untersuchen

Leimen. (pol/mün) Nach dem Tod eines 21 Jahre alten Arbeiters in Leimen bleibt die Baustelle gesperrt. Die Polizei kündigt am Donnerstag an, dass "in den nächsten Tagen" ein Sachverständiger die Unfallstelle erneut untersuchen werde.

Bei archäologischen Vorarbeiten zum Großprojekt "Treffpunkt Leimen" hatte sich der Unfall am Montag ereignet. Der verstorbene Arbeiter hatte an einem historischen Keller gearbeitet. Gegen 15.30 Uhr rutschten Steine und Erdreich ab und begruben den 21-Jährigen unter sich. Kollegen und Rettungskräfte retteten den Verschütteten, der einen Kreislaufstillstand erlitten hatte, und reanimierten ihn zunächst. Am Abend starb der Mann im Krankenhaus.

Update: Donnerstag, 30. November 2023, 11.00 Uhr

Arbeiten an der Unglücksstelle ruhen bis auf Weiteres

Leimen. (lesa/fre) Noch am Montagabend bangte die Region um das Leben des Arbeiters, der am Nachmittag auf dem Rathausplatz verschüttet worden war. Am Dienstagmorgen herrschte dann traurige Gewissheit. Der Mann, der bei Grabungsarbeiten lebensgefährlich verletzt wurde, ist tot. Laut Polizei starb er noch am Montagabend im Krankenhaus. Entgegen erster Polizeiaussagen handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen erst 21-Jährigen.

Wie berichtet, hatte der Mann bei archäologischen Vorarbeiten zum Großprojekt "Treffpunkt Leimen" an einem historischen Keller gearbeitet. Gegen 15.30 Uhr rutschten Steine und Erdreich ab und begruben den 21-Jährigen unter sich. Kollegen und Rettungskräfte retteten den Verschütteten, der einen Kreislaufstillstand erlitten hatte, und reanimierten ihn zunächst. Gegen 19 Uhr starb der Mann laut Polizeisprecher Philipp Kiefner im Krankenhaus.

In der Region herrscht nun Bestürzung. Einen Tag nach dem Unfall steht Bürgermeisterin Claudia Felden erkennbar unter Schock. "Ein schreckliches Unglück." Das sagt sie immer wieder.

Wie andere auch war sie am Montag aus dem Rathaus in Richtung der Unglücksstelle geeilt und hat die Bilder der verzweifelten Rettungsversuche noch im Kopf. Fürchterlich nennt sie den Tod des 21-Jährigen. In Gedanken sei sie auch bei dessen Angehörigen, denen sie die Anteilnahme aussprechen will. Auch in Vertretung des erkrankten Oberbürgermeisters.

Auch beim Regierungspräsidium Stuttgart, dessen Landesamt für Denkmalpflege (LAD) die archäologischen Arbeiten als zuständige Behörde denkmalfachlich begleitetet, zeigt man sich entsetzt. "Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden des jungen Mannes", sagt Sprecherin Stefanie Paprotka. Sie sagte weiter, dass Grabungen wie jene in Leimen durch archäologische Fachunternehmen durchgeführt werden, die auch die "Arbeitssicherheits- und Unfallverhütungsmaßnahmen vor Ort umsetzen".

In ersten Auskünften hatte die Polizei derweil von einem 33-jährigen Unfallopfer gesprochen. Erst am Dienstag wurde die Altersangabe auf 21 korrigiert. "Das Problem war eine Namensgleichheit", erklärte Polizeisprecher Kiefner.

Zunächst habe man bei der Firma "Südwest Archäologie", die die Grabungen ausführt, niemanden erreicht und bei der "Meldeabfrage eine ältere Person rausbekommen". Später sei der Irrtum aufgefallen. Welche Funktion der junge Mann, der laut Polizei nicht aus Leimen oder der "Umgebung" kommt, bei den Grabungen hatte, konnte Kiefner nicht sagen.

Die Unglücksursache ist noch nicht klar. Die Kriminalpolizei ermittelt, was sich laut Kiefner "über Wochen" hinziehen kann. Dabei muss auch geklärt werden, ob Fremdverschulden in Frage kommt. Bis Klarheit herrscht, betonen sowohl Kiefner als auch Claudia Felden, wird auf dem Rathausplatz nicht weiter gegraben.

Auch jenseits dessen sei für das Grabungsteam laut Bürgermeisterin ein schnelles "Weiter-so" kaum vorstellbar. "Die Leute stehen unter Schock", sagt Felden, "sie müssen betreut werden".

Update: Dienstag, 28. November 2023, 19.45 Uhr

21-Jähriger starb bei Unfall auf Rathausplatz-Baustelle

Ein halber Meter dicker Stein hatte sich aus einem Gewölbe gelöst und den 21-Jährigen eingeklemmt. Nach einer Rettungsaktion kam er ins Krankenhaus, dort verstarb er.

Leimen. (pol/msc) Bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle am Rathausplatz kam ein 21-Jähriger ums Leben. Wie die Polizei mitteilte, verstarb der Mann im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

In einer ersten Meldung zum Unfall sprach die Polizei von einem 33-Jährigen, diese Information korrigierte sie am Dienstagmorgen. Der 21-Jährige wurde kurz nach 15.30 Uhr von Steinen und Erdreich verschüttet, als er bei den archäologischen Grabungsarbeiten im historischen Steingewölbekeller am Kellerboden arbeitete.

Mithilfe eines Baggers barg man den Mann zunächst, reanimierte ihn und brachte ihn ins Krankenhaus - dort verstarb er dann allerdings. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Update: Dienstag, 28. November 2023, 08.24 Uhr

Stein begrub Mann auf Rathausplatz-Baustelle unter sich

Von Sabrina Lehr

Leimen. Der "Treffpunkt Leimen" ist am Montagnachmittag Ort eines schweren Unglücks geworden: Ein 21-Jähriger wurde auf der Baustelle verschüttet, auf der aktuell archäologische Ausgrabungen stattfinden. Nach ersten Informationen ist in der Erdgrube an der Bürgermeister-Lingg-Straße ein Gewölbekeller eingestürzt und hat den Mann unter sich begraben. Dieser wurde noch vor Ort reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebt in Lebensgefahr.

Einer der Ersten am Unglücksort war Feuerwehrkommandant Jochen Michels. Er befand sich im nahen städtischen Verwaltungsgebäude, als er um 15.30 Uhr alarmiert wurde. Entsprechend schnell war Michels in der Baugrube, wo Arbeiter bereits mit einem Bagger versuchten, ihren verschütteten Kollegen zu befreien.

Dieser war laut Michels unter einem rund einen halben Meter dicken Stein eingeklemmt, der sich aus dem Gewölbe gelöst hatte. Der Stein wurde angehoben und der 21-Jährige befreit. Zu diesem Zeitpunkt hatte dieser laut Michels einen Kreislaufstillstand erlitten. Die Rettungskräfte begannen sofort mit der Wiederbelebung.

Als wieder "Vitalfunktionen" wahrnehmbar waren, wurde der Schwerstverletzte mit der aus Nußloch angerückten Drehleiter aus der Grube gezogen und dem Rettungsdienst übergeben, der ihn in eine Klinik brachte.

Bei dem 21-Jährigen handelt es sich um einen Mitarbeiter der Firma "Südwest Archäologie", wie deren Geschäftsführer Frank Krämer bestätigte. Seine weiteren Mitarbeiter wurden vor Ort laut Jochen Michels vom Feuerwehrseelsorgeteam betreut. "Das ist eine Ausnahmesituation, in der es wichtig ist, das Betreuungsangebot zu machen", so Michels. Auch "seine" Einsatzkräfte hätten nach dem Unglück den aufwühlenden Einsatz besprochen: "Gerade für viele junge Kameraden ist das keine Routine."

Rund 30 Neugierige, die von dem Großeinsatz der Feuerwehren aus Leimen und Nußloch, Polizei und Rettungsdienst samt Helikopter angezogen worden waren, mussten nicht betreut werden. "Der Vorteil ist, dass das Gelände weiträumig durch einen Bauzaun abgesperrt ist", sagte Michels. Entsprechend kamen die Schaulustigen den Ersthelfern nicht in die Quere; zudem sahen diese den Unfall und den Verletzten nicht.

Das Unglück vom Montag ist der bisher schlimmste Zwischenfall rund um die millionenschwere Neugestaltung des Rathausplatzes mit Parkdeck, Schulhof und Stadthaus. Nach langem Entscheidungsprozess war der "Treffpunkt Leimen" zuletzt in den Schlagzeilen wegen der Insolvenz des Investors für das geplante Stadthaus am Rathausplatz, der Paulus Wohnbau GmbH. Auch Eltern der rund 500 Turmschüler liefen jüngst Sturm, weil der Pausenhof der Grundschule dem Großprojekt zum Opfer gefallen war.

In der Stadtverwaltung hat man das Unglück "extrem schockiert" aufgenommen, wie Stadtsprecher Michael Ullrich sagte. "Wir hoffen inständig, dass das gut ausgeht." Die Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Update: Montag, 27. November 2023, 20.15 Uhr

Arbeiter auf Baustelle unter Stein begraben

Leimen. (pol/mare) Ein Mann ist am Montagnachmittag auf der Großbaustelle in Leimen verschüttet worden. Das teilt die Polizei mit.

Um kurz nach 15.30 Uhr kam es demnach zu einem tragischen Arbeitsunfall in der Bürgermeister-Lingg-Straße in Leimen. Beim Einsturz eines Gewölbes in einer Erdgrube wurde ein 21-Jähriger verschüttet: Bei Ausgrabungsarbeiten war ein großer Stein abgerutscht und hatte einen Bauarbeiter unter sich begraben. Die anwesenden Arbeiter hatten bereits vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte mit einem Bagger den Stein angehoben, um den Mann zu befreien.

"Wir haben das dann unterstützt und haben dann die weitere Versorgung mit unterstützt", sagt Jochen Michels, Einsatzleiter der Feuerwehr Leimen. Der Eingeklemmte wurde schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen. "Es war allerdings ein schwieriges Umfeld, wir mussten schauen, dass nicht noch mehr abrutscht", sagte Michels.

Die Wehr benutzte dabei die Drehleiter als Kran, um die Person aus der Grube zu bekommen. Die Notfallseelsorger waren alarmiert und kümmerten sich um die anwesenden Mitarbeiter, die sich auch um die Versorgung ihres Kollegen gekümmert hatten.

Der 21-Jährige kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Unklar ist, was den Einsturz verursacht hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Ort des Geschehens

Update: Montag, 27. November 2023, 18.33 Uhr