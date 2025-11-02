Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Campingurlaub? Klar, warum nicht. Aber eine Radtour? In den Sommerferien? Eigentlich ist Fahrradfahren nicht so ganz die Sache von Johann Mücke. Und trotzdem machte sich der Zwölfjährige zusammen mit seinem Vater Sebastian auf den Weg.

Nicht auf irgendeinen. Das Vater-Sohn-Gespann unternahm gemeinsam eine Pilger-Radreise mit