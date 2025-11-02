Sonntag, 02. November 2025

Plus 2000 Kilometer

Vater-Sohn-Gespann radelte den Jakobsweg

Sechs Wochen, 2000 Kilometer, Zelt statt Hotel: Sebastian und Johann Mücke aus Edingen-Neckarhausen radelten von Paris nach Santiago – eine Tour mit Tiefgang und Teamgeist.

02.11.2025 UPDATE: 02.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 3 Sekunden
Durch spannende Landschaften, Gebirge und entlang von Flüssen führte der Weg.

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Campingurlaub? Klar, warum nicht. Aber eine Radtour? In den Sommerferien? Eigentlich ist Fahrradfahren nicht so ganz die Sache von Johann Mücke. Und trotzdem machte sich der Zwölfjährige zusammen mit seinem Vater Sebastian auf den Weg.

Nicht auf irgendeinen. Das Vater-Sohn-Gespann unternahm gemeinsam eine Pilger-Radreise mit

