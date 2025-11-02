Vater-Sohn-Gespann radelte den Jakobsweg
Sechs Wochen, 2000 Kilometer, Zelt statt Hotel: Sebastian und Johann Mücke aus Edingen-Neckarhausen radelten von Paris nach Santiago – eine Tour mit Tiefgang und Teamgeist.
Von Nicoline Pilz
Edingen-Neckarhausen. Campingurlaub? Klar, warum nicht. Aber eine Radtour? In den Sommerferien? Eigentlich ist Fahrradfahren nicht so ganz die Sache von Johann Mücke. Und trotzdem machte sich der Zwölfjährige zusammen mit seinem Vater Sebastian auf den Weg.
Nicht auf irgendeinen. Das Vater-Sohn-Gespann unternahm gemeinsam eine Pilger-Radreise mit