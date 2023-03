Lampertheim. (pol) Einem Passanten fiel am Montagmittag gegen 16 Uhr eine Gruppe Jugendlicher in der Unterführung des Bahnhofes auf, die augenscheinlich Pistolen mit sich führten. Der aufmerksame Beobachter verständigte sofort die Polizei.

Die alarmierten Beamten trafen auf drei 17-jährige Jugendliche aus Mannheim, von denen einer eine Waffe im Hosenbund trug. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte eine weitere Pistole aufgefunden werden. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge handelte es sich bei den Pistolen jedoch lediglich um täuschend echt aussehende Softair Modelle.

Die drei Minderjährigen wurden im Anschluss an ihre Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an.