Speyer. (dpa/lrs) Ein Mann hat in seiner Wohnung in Speyer mit Chemikalien hantiert und dann die Feuerwehr alarmiert. Wie die Polizei mitteilte, evakuierte die Feuerwehr das Mehrfamilienhaus am späten Freitagabend vorsorglich. Mit Ausnahme des Mannes konnten alle Bewohner nach einer ersten Untersuchung aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Um welche Stoffe es sich handelt, und warum der Mann die Feuerwehr gerufen hat, war zunächst unklar. Das Landeskriminalamt untersucht die Chemikalien. Bis das Ergebnis vorliegt, soll die Wohnung des Mannes gesperrt bleiben. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.