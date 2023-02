Binau. (cao) Knapp 2000 Bäume haben Thorsten Walter und seine Mitstreiter dank zahlreicher Spender bereits in Binau gepflanzt. Auf zwei Hektar wächst hier der erste Urwald des "Green Forest Fund". Tatkräfte Unterstützung erhielt der Klima- und Naturschützer am Donnerstag von Esther Ollick. Die unter anderem aus der ZDF-Sendung "Bares für Rares" bekannte Händlerin, Autorin und Upcycling-Expertin half mit, 50 weitere Birken und Roterlen zu pflanzen.

"Ich war direkt Feuer und Flamme, als ich von dem Projekt gehört habe", erzählt Ollick. Schließlich seien ihr der Umweltschutz und das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig, "und als Sperrmüllretterin habe ich schon immer ein Faible für Holz", sagt die selbst ernannte Möbelaktivistin.

Jeder, der auf die eine oder andere Art und Weise in der Öffentlichkeit stehe, sollte sich ein gemeinnütziges Projekt auf die Fahne schreiben, "um für die Gesellschaft etwas Gutes zu tun und weitere Menschen zum Mitmachen zu motivieren", meint Ollick.

Bevor zur Schaufel gegriffen wurde, führte Walter den prominenten Besuch aber erst einmal durch den Binauer Urwald, der jedes Frühjahr ein bisschen weiter in den Himmel wächst. Ollick fragte immer wieder interessiert nach. "Warum stehen die Bäume so weit auseinander?", wollte sie unter anderem wissen. Damit sie auch rechts und links Triebe bilden können, erklärte Walter.

"98 Prozent der Waldfläche in Deutschland wird forstwirtschaftlich genutzt. Die Bäume stehen eng beieinander, damit sie gerade in die Höhe wachsen. Natürlich ist das nicht." Beeindruckt zeigte sich Esther Ollick, dass im Urwald auch eine Fläche für Eidechsen freigehalten wird und 25 verschiedene Bauarten für Vielfalt sorgen.

Im Jahr 2017 gegründet, hat der Green Forest Fund mittlerweile elf Flächen in Baden-Württemberg und drei in Brandenburg gekauft, insgesamt mehr als 750.000 Quadratmeter. Von den 30 Euro pro Baumspende entfallen 22 Euro allein auf die Fläche, "damit die Bäume bis zu ihrem natürlichen Lebensende dort stehen und CO2 binden können", so Walter. Etwas mehr als 28.000 Bäume habe man schon gepflanzt.