In den neuen Räumen seien nun alle Voraussetzungen für eine gute Entwicklung der Praxis vorhanden. "Wir hoffen, dass wir das Team noch erweitern können."

Mit der Eröffnung gehe nun für seine Frau ein Traum in Erfüllung. Da der nördliche Neckar-Odenwald-Kreis bei der Facharztversorgung immer weiter abgehängt werde , habe man sich bereits vor fünf Jahren erste Gedanken über eine eigene Praxis gemacht. "Manches braucht seine Zeit. Aber das war für uns immer ein Thema", so Thimm.

Ihnen allen dankte Dr. Adlers Ehemann Bernd Thimm für die tatkräftige Unterstützung in den vergangenen Wochen und Monaten. "Sonst wären wir nicht rechtzeitig fertig geworden", sagte Thimm, der als Manager seine langjährige Erfahrung im Bereich Beschaffung, Mitarbeiterplanung sowie Aus- und Weiterbildung in das Praxisteam einbringen wird. "Das war eine Punktlandung."

Gemeinsam mit ihrem Praxisteam begrüßte sie zahlreiche Gäste in den frisch renovierten und mit moderner Technik ausgestatteten Räumen . Neben Vertretern der am Umbau beteiligten Firmen, der Stadt Walldürn, des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn und der Neckar-Odenwald-Kliniken waren auch viele Freunde der Fachärztin gekommen, um zur Einweihung zu gratulieren.

Walldürn. (rjs) Doppelten Grund zur Freude hatte Dr. Isolde Adler am Samstag: Zusätzlich zu ihrem Geburtstag feierte sie die Eröffnung ihrer Facharztpraxis für Orthopädie, Fuß- und Unfallchirurgie sowie Sportmedizin in der Dr.-Heinrich-Köhlerstraße 27.

Walldürn. (rjs) Doppelten Grund zur Freude hatte Dr. Isolde Adler am Samstag: Zusätzlich zu ihrem Geburtstag feierte sie die Eröffnung ihrer Facharztpraxis für Orthopädie, Fuß- und Unfallchirurgie sowie Sportmedizin in der Dr.-Heinrich-Köhlerstraße 27.

Gemeinsam mit ihrem Praxisteam begrüßte sie zahlreiche Gäste in den frisch renovierten und mit moderner Technik ausgestatteten Räumen. Neben Vertretern der am Umbau beteiligten Firmen, der Stadt Walldürn, des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn und der Neckar-Odenwald-Kliniken waren auch viele Freunde der Fachärztin gekommen, um zur Einweihung zu gratulieren.

"Der Bedarf ist riesig und weiter steigend"

Ihnen allen dankte Dr. Adlers Ehemann Bernd Thimm für die tatkräftige Unterstützung in den vergangenen Wochen und Monaten. "Sonst wären wir nicht rechtzeitig fertig geworden", sagte Thimm, der als Manager seine langjährige Erfahrung im Bereich Beschaffung, Mitarbeiterplanung sowie Aus- und Weiterbildung in das Praxisteam einbringen wird. "Das war eine Punktlandung."

Mit der Eröffnung gehe nun für seine Frau ein Traum in Erfüllung. Da der nördliche Neckar-Odenwald-Kreis bei der Facharztversorgung immer weiter abgehängt werde, habe man sich bereits vor fünf Jahren erste Gedanken über eine eigene Praxis gemacht. "Manches braucht seine Zeit. Aber das war für uns immer ein Thema", so Thimm.

Im Verlauf der Überlegungen, wie ein Beitrag zur Unterstützung der Versorgung aussehen könnte, sei schließlich der Gedanke gereift, diesen Schritt gemeinsam zu gehen. "Als uns dann der Kassenarztsitz angeboten wurde, haben wir gesagt: Jetzt machen wir’s", betonte Thimm.

In den neuen Räumen seien nun alle Voraussetzungen für eine gute Entwicklung der Praxis vorhanden. "Wir hoffen, dass wir das Team noch erweitern können."

Als großen Mehrwert für Walldürn, den Landkreis, die Neckar-Odenwald-Kliniken und vor allem für die Patienten stufte Landrat Dr. Achim Brötel den Schritt von Dr. Adler in die Selbstständigkeit ein. "Der Bedarf ist riesig und weiter steigend", betonte er.

Mit Blick auf das Spezialgebiet Fußchirurgie von Dr. Adler fügte Brötel schmunzelnd hinzu: "Der Fuß fängt im Odenwald ja bekanntlich schon bei der Hüfte an." Deshalb freue er sich, dass der Fachärztin gelungen sei, "was die Politik immer wieder fordert, aber selbst nicht schafft", nämlich die Organisation einer sektorenübergreifenden Versorgung der Patienten.

Zwar würden die Neckar-Odenwald-Kliniken Dr. Adler als leitende Oberärztin verlieren, an einem Tag pro Woche werde sie dennoch weiterhin am Standort Mosbach Operationen durchführen. Somit komme die hohe Expertise von Dr. Adler den Patienten im Landkreis im ambulanten und im stationären Bereich zugute. "Ein echter Mehrwert, der uns insgesamt guttut", betonte der Landrat. Der Fachärztin und ihrem Team wünschte Brötel "viel Erfolg für diesen wichtigen Schritt in die Selbstständigkeit".

Für die Patienten öffnet die Praxis erstmals am gestrigen Montag. Sprechstunde ist montags, mittwochs, donnerstags und freitags. Dienstags ist OP-Tag.

Info: Termine können online unter www.ofus-adler.de und unter Tel. 06282/40321 oder 4099662 vereinbart werden.