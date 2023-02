Vom "Hordemer Geschlecht" trat der "Isegrim vom Unterschloss" Peter Bienert in die Bütt und erzählte über politische Themen, wie Putin, Queen und Bundeswehr und meinte "was Politiker so alles machen, wenns net zum Heulen wär, dann müsst man lachen".

Den Anfang machte die vereinseigene Kükengarde. Mit ihrem Tanz "Die wunderbare Welt des Peter Pan" kamen sie zu dem Entschluss, dass nur wahre Freundschaft zählt und man nicht kämpfen soll. Im Anschluss an ihre Auftritte erhielten Tänzer und Trainerinnen den Vereinsorden oder -pin – Auf den Blumengruß für die Trainerinnen verzichtete der Verein, um das Geld an die Linkenmühle in Rippberg zu spenden.

Glashofen. Wenn keine Narren auf der Welt wären, wie sähe dann die fünfte Jahreszeit aus? Nach zwei Jahren Pause ohne närrische Sause hat man gemerkt, dass diese Zeit ohne Faschenaacht trist und langweilig ist. Damit das nicht so bleibt, feierten die "Höhgöiker" am Samstag ihre Prunksitzung in ihrem "Göikerstall". Das abwechslungsreiche, akrobatische Programm aus Garde- und Schautänzen sowie Büttenreden, riss die Zuschauer in seinen Bann und zeigte, wie schön die Welt ist, wenn Narren gemeinsam feiern.

Von Nina Trabold

Nachdem der Elferrat und die Präsidentengarde auf die Bühne einmarschiert sind, begrüßte der Präsident Alexander Beuchert alle Narren und einige prominente Persönlichkeiten. Zur Prominenz zählten die Ehrenmitglieder Manfred Gehrig, Werner Schmitt und Arno Gärtner, die Ortsvorsteher Erich Bundschuh, Norbert Wörner und Heiko Berberich sowie Bürgermeister Markus Günther und einige Stadträte.

"Was wäre das Narrenfest ohne die närrischen Freunde?" fragte sich Beuchert und holte die Gastabordnungen der Narrenringvereine auf die Bühne. Die Grußworte übernahm Christian Elbert von den "Lustigen Vögeln" aus Schweinberg. Er sagte, dass der Narrenring zusammenhalten müsse und Glashofen faschenaachtlich und menschlich bei den Vereinen ganz vorne mit dabei sei.

Im Anschluss kam die Prinzengarde der FG "Fideler Aff" mit ihrem Gardetanz aus Walldürn angereist und präsentierte sich in ihren neuen Kostümen.

Die Schautanzgruppe der FG "Steedemer Beesche" fragte sich in ihrem Tanz, ob "Stadt oder Dorf" besser ist. Die Antwort konnte natürlich nur "Dorf" lauten. Mit ihrem Marschtanz brachte die Juniorengarde den "Göikerstall" zum Staunen.

Mit ihrem Marschtanz brachte die Juniorengarde den „Göikerstall“ zum Staunen. Foto: Nina Trabold

Als "Bedienung" tritt Lina Zang in diesem Jahr zum ersten Mal alleine in die Bütt und zeigte, dass sie auch ohne ihren Papa "Zack" glänzen kann. Sie erzählte über das Geschehen in der Wirtschaft ihrer Großeltern – der "Linde" in Gerolzahn. Von Veganer, über den Leichenschmaus und Geburtstagsfeiern, war alles dabei, was man so als Bedienung erlebt.

Die Promirunde, bestehend aus den Ortsvorstehern der Walldürner Höh, Bürgermeister und Pater Irenäus, richtete kurz ihre Grußworte ans Publikum und überreichte ihre Geschenke an die FG. Markus Günther sagte, dass man dieses Jahr mit anderen 3G-Regeln feiere – "geschminkt, geschunkelt und gelacht". Pater Irenäus brachte mit seiner lustigen Art die Menge zum Lachen.

Den akrobatischen Höhepunkt des Abends zeigte die "Einzelkämpferin" Mia Riehl. Das Tanzmariechen der Höh zeigte mit freiem Rad, Flickflack und Co. ihr Können und erhielt dafür die Anerkennung des Publikums. Wie auf jeder anderen Sitzung auch, brachte Ralf "Zack" Zang von den Schneeberger Krabben das ganze Publikum mit seiner Büttenrede ausgiebig zum Lachen. Gekonnt präsentierte er seinen Jahresrückblick zu den Themen Gendern mit "Salafrauder statt Salamander" sowie seinen französischen Austauschschüler "den Accessoire".

Tanzmariechen Maria Riehl wirbelte umher. Foto: Nina Trabold

Danach reisten die SV Tanzartisten der SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen in den Süden und bewiesen, dass auch Fußballer tänzerisch so einiges zu bieten haben und auf der Sitzung auf keinen Fall mehr fehlen dürfen. Die "Freggergarde" der "FG Hettemer Fregger" bot den Zuschauern einen beachtlichen Gardetanz, ehe die Schautanzgruppe des "KKK" Königheim "Apres-Ski" feierte.

Martin Gehrig ging als Büttenredner der Höhgöiker mit dem Thema "ein Weichei feiert Silberhochzeit" auf die Bühne und sprach über die 25 Jahre, in denen er verheiratet ist. Am Altar hätte der Pfarrer damals schon zu ihm gesagt "alles zu spät, alles zu spät, es gibt kein Zurück mehr der Mann dud mir leed".

"Knackig auf Zack" zeigten die "Waschbärbäuche" aus Hettingen als "alte Opas" wie man im Alter noch feiern und tanzen kann.

Der ganze Stolz von Präsident Alex Beuchert ist seine Präsidentengarde. Sie bewiesen ihr Können mit schnellen Schritten.

Zu "1001 Nacht" wurde das Publikum von der Schautanzgruppe der "Seggemer Schlotfecher" entführt und Andreas Poser der "Lustigen Vögel" aus Schweinberg wollte in seiner Bütt als Auswanderer an den "Arsch der Welt".

Das große Highlight des Abends war der Auftritt der gemischten Schautanzgruppe der FG "Höhgöiker Glashofen". Mit dem Tanz zum Thema "Willkommen zum Faschnachtsradio – Helau aus der Göiker Morning Show" erhielten sie von der Menge viel Applaus.

Zum großen Finale kamen alle Akteure auf die Bühne, Alex Beuchert dankte allen Verantwortlichen hinter den Kulissen und verabschiedete sich vom Publikum, ehe der Abend in der "Göikertränke" oder in der Halle ausklang.