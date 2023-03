Walldürn. (ankf) Nachdem sich Bürgermeister Markus Günther zunächst in Schweigen gehüllt hatte, ließ er am Mittwochabend die Katze aus dem Sack: Nach der Verabschiedung des Haushalts gab der 59-Jährige bekannt, dass er erneut seinen Hut in den Ring werfen und für eine dritte Amtszeit kandidieren wird.

Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. In seiner bisherigen Amtszeit sei er nachdenklich geworden. "Das politische Umfeld und das ,Allein-gelassen-Werden‘ von der großen Politik führt zwangsweise dazu, seine Situation zu überdenken." Persönliche Anfeindungen und Bedrohungen von ihm und seiner Familien hätten zudem dazu geführt, dass er einiges infrage gestellt habe. In seiner eigenen Person musste er ebenfalls Veränderungen feststellen, so sei er bei manchen Anliegen ungeduldiger geworden. "Man wird dabei unvorsichtiger in Äußerungen und in manchen Belangen sicherlich auch ungerecht." Aus diesen Gründen sei er sich zu "80 Prozent sicher" gewesen, "nicht erneut kandidieren zu wollen und zu können."

Jedoch habe er diese Entscheidung neu geprüft und revidiert. Er sei niemand, der schnell klein beigebe, außerdem stelle er sich gerne Widerständen entgegen. Er sei dankbar für die gute Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung, im Gemeindeverwaltungsverband und bei den Stadtwerken. "Es ist weiterhin so, dass ich jeden Morgen gerne zur Arbeit gehe, aber auch gerne mit den Mitgliedern des Stadtrates über Sachthemen diskutiere", führte er aus. In den nächsten Jahren stünden große Herausforderungen an, deshalb wäre es nicht fair, so Günther, "mich mit meiner großen Erfahrung und der politischen Fachkompetenz davonzustehlen".

Markus Günther wird deshalb nach 2007 und 2015 am 9. Juli erneut antreten und für weitere acht Jahre als Bürgermeister kandidieren. "Ob es zu einer Wiederwahl reicht, haben die Bürger zu entscheiden. Es kommt, wie es kommt." Er werde aber alles dafür tun, die Bürger davon zu überzeugen, dass er der Richtige sei.