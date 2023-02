Walldürn. (ankf) Bereits in den frühen Morgenstunden wurde am Mittwoch der Baum auf dem Parkplatz am Schloss gefällt, berichtete Meikel Dörr, Leiter der Stabstelle des Bürgermeisters.

Der Baum wurzelte in und um einen Kanal und sorgte damit für Probleme bei der Entwässerung. Nachdem der Baum gefällt wurde, musste er anschließend noch durch die Mitarbeiter des Stadtbauamtes zerkleinert werden.