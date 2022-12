Das Slalom-Youngster-Trio um Viola, Christian und Adrian Riehl belegte einen Rang unter den Top 10 in der Nordbadischen Meisterschaft. Bemerkenswert ist der 2. Platz von Adrian Riehl, wodurch er beim Slalom-Youngster-Bundesendlauf des ADAC in Saarbrücken teilnehmen durfte und somit der erste Fahrer des MSC ist, dem dies gelang.

In den Altersklassen drei bis vier waren mit Alexander Riehl, Volkan und Dilara Saglam drei MSC Fahrer erfolgreich unterwegs. Alle drei schafften es, in ihren Klassen das Titelrennen spannend zu halten, und kamen unter die Top 3 der nordbadischen Meisterschaft.

Mit Neoh Muckle gab es einen Debütanten für den MSC, der zusammen mit Yannick Richter in der jüngsten Altersklasse an den Start gegangen ist. Beide konnten einige Erfolge erzielen. Richter konnte darüber hinaus genügend Punkte sammeln, um sich für überregionale Meisterschaften zu qualifizieren.

Walldürn. (pm) In diesem Jahr konnten die Kartfahrer des MSC Walldürn bei der nordbadischen Meisterschaft überzeugen und viele Punkte sowie einige Trophäen sammeln.

Startplatz für Deutsche Meisterschaft ergattert

Auch in der Klasse fünf war es bis zum letzten Rennen spannend, ob sich die MSC-Piloten Viola Riehl und Sebastian Brandl die letzten Tickets für die überregionalen Endläufe holen können.

Am Ende wurde Sebastian Brandl Nordbadischer Meister und Viola Riehl schaffte den Sprung auf den 4. Platz, welcher ihr einen Startplatz bei der Südwestdeutschen Meisterschaft sicherte.

Sowohl im Automobil-Slalom als auch auf der Rundstrecke konnten die MSC-Fahrer ihren Lauf nach einem starken Saisonstart fortsetzen und eine gute Bilanz erzielen.

Im DMSB-Slalom sorgten die Piloten Markus Meidel, Detlef Rink, Peter Kalus und Rudolf Brandl für Aufsehen. Detlef Rink platzierte sich auf dem 11. Gesamtrang des nordbadischen ADAC-Slalom-Pokals, während Peter Kalus Dritter in einer hart umkämpften Baden-Württembergischen Meisterschaft wurde.

Auf der Rundstrecke überzeugten Danny Brink in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) mit einem 12. Gesamtrang und das Gespann um Ulrich Ehret und Rudolf Brandl, die gegen die starke Konkurrenz in der Rundstrecken-Challenge Nürburgring (RCN) ungeschlagen den Meistertitel in der Klasse V3 feiern konnten.

Viele Punkte konnten in der nordbadischen Meisterschaft erzielt werden, sodass sich sechs Fahrer für die Baden-Württembergische Meisterschaft in Kirchheim Teck, fünf Fahrer für die Südwestdeutsche Meisterschaft in Birkenfeld und wie im Jahr zuvor, vier Fahrer für den ADAC-Bundesendlauf in Friedrichshafen qualifizieren konnten.

Darüber hinaus gelang es Dilara Saglam, einen Startplatz für die Deutsche Meisterschaft am Hockenheimring zu sichern.

Eines der Highlights in diesem Jahr war der 8. Platz von Yannick Richter in seiner Klasse bei seiner ersten Teilnahme an der Baden-Württembergischen Meisterschaft. Er schloss damit seine zweite Saison mit Bravour ab.

Ebenfalls waren die Teilnahmen am Bundesendlauf und der Südwestdeutschen Meisterschaft von Erfolg gekrönt. Die Fahrer Alexander Riehl und Sebastian Brandl schafften es bei beiden Endläufen, eine Top-5-Platzierung zu erreichen.

Während Alexander Riehl nur knapp drei Zehntelsekunden zum Bundesendlaufsieg fehlten, hatte Sebastian bei der Südwestdeutschen Meisterschaft einen Abstand von nicht einmal einer Zehntelsekunde zum diesjährigen Sieger.

Trotzdem trugen die guten Ergebnisse dazu bei, dass man in der Mannschaftswertung den Titel bei der Baden-Württembergischen und Südwestdeutschen Meisterschaft holte. Insgesamt war es für die Jugendkartgruppe ein erfolgreiches Rennjahr, auch wenn es für den ganz großen Triumph noch nicht reichte.