Walldürn. (rjs) Zum Start des neuen Kindergartenjahres im September will das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) einen Waldkindergarten an der Jugendherberge in der Straße Auf der Heide einrichten. Vorgesehen ist die Betreuung von bis zu 20 Kindern von 8 bis 14 Uhr im an die Jugendherberge angrenzenden Waldgebiet.

Einzelheiten zum Stand der Planung und zum Konzept stellte Alexander