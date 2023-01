Waldhausen. (RNZ) Am Vogelhäuschen unseres Mitarbeiters Wolfgang Lindenmaier aus Waldhausen sind in diesem Winter erstmalig Stare zu Gast, und zwar nicht als Einzeltiere, sondern immer in einer kleineren Schar. "Für mich ist das ein weiteres sichtbares Anzeichen für den Klimawandel, wenn Zugvögel aufgrund der gestiegenen Temperaturen bei uns im Winter nicht mehr in wärmere Gefilde ziehen", schreibt Lindenmaier.

Eine Einschätzung, die der Landesbund für Vogel- und Naturschutz Bayerns (LBV) auf seiner Homepage bestätigt: "Unsere heimischen Stare verzichten vermehrt auf lange Reisen und nehmen im Südwesten Deutschlands Winterquartier."