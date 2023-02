Der Neckar-Odenwald-Kreis wurde als Modellregion für das Projekt "gesund und digital im ländlichen Raum" ausgewählt , das mit zahlreichen Veranstaltungen über die neuen digitalen Möglichkeiten im Gesundheitsbereich informieren soll. Dazu wird auch der "Digital Health Truck" in der Mosbacher Fußgängerzone Station machen, und die Bürger können ihre Fragen zu den neuen elektronischen Hilfsmitteln und Gesundheits-Apps ...

Mosbach. (pge) Nach dem Ende aller Einschränkungen ist bei der Volkshochschule Mosbach eine positive Tendenz zu verzeichnen: Die Kunden sind zurückgekehrt. Man will endlich wieder rauskommen und Menschen treffen, Sprachen lernen, Vorträge besuchen, gemeinsam kreativ sein oder etwas für die Gesundheit tun. All das ist möglich bei der VHS, die sich mit viel Engagement und einem attraktiven Programm energisch zurück gekämpft hat in die Normalität.

Der Neckar-Odenwald-Kreis wurde als Modellregion für das Projekt "gesund und digital im ländlichen Raum" ausgewählt, das mit zahlreichen Veranstaltungen über die neuen digitalen Möglichkeiten im Gesundheitsbereich informieren soll. Dazu wird auch der "Digital Health Truck" in der Mosbacher Fußgängerzone Station machen, und die Bürger können ihre Fragen zu den neuen elektronischen Hilfsmitteln und Gesundheits-Apps beantworten lassen. Die Onlinereihe "gut zu wissen – Information stärkt Ihre Gesundheit" widmet sich ebenfalls aktuellen Gesundheitsfragen. Aber natürlich kann man bei der VHS auch ganz praktisch und direkt etwas für seine Gesundheit tun, in einem der vielfältigen Fitness-, Yoga und Entspannungskurse, bei denen es immer wieder neue Trainingsformen für jedes Alter zu entdecken gibt.

Im Sommer wird mit den Fitnessangeboten "Fit im Park" und "Fit in den Tag" das Training auch gerne mal an die frische Luft verlegt. Einige Mitgliedsgemeinden haben sich inzwischen angeschlossen und bieten ebenfalls vor Ort kostenfreie Open-Air-Trainingsstunden an. Außerdem ist ab 27. Februar die Studenten-Zehnerkarte wieder erhältlich.

Dr. Magdalena Hecht, Leiterin des Fachbereichs Gesundheit, verweist auch gerne auf einige neue Angebote für werdende oder frischgebackene Eltern: Sie finden hier sanftes Fitnesstraining für Schwangere, Babymassage und Babyschwimmen. Für Kinder und Jugendliche gibt es im Rahmen der "jungen VHS" Back- und Zauberkurse, Yoga und erstmals auch Ballett. Darüber hinaus werden EDV-Schulungen für Einsteiger und Fortgeschrittene angeboten, Prüfungs- und Bewerbungstraining und Word-Skills wie das Erstellen einer wissenschaftlichen Arbeit vermittelt.

Außerdem beteiligt sich die VHS Mosbach am Nachhilfeprogramm "Rückenwind" für alle Schulformen. Im Sprachenbereich kann man 14 verschiedene Fremdsprachen erlernen oder mit den zertifizierten Onlineseminaren der XpertBusiness-Reihe fundierte kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kompetenzen erwerben.

Auch die Integrations- und Orientierungskurse für Geflüchtete gehören zu den wichtigen Aufgaben. Dafür werden dringend noch weitere qualifizierte Dozentinnen und Dozenten gesucht. Das Leitungsteam blickt hoffnungsvoll in das bevorstehende Frühjahrssemester. "Die gute Auslastung der Kurse beweist, dass die VHS Mosbach ihrem Auftrag, hochwertige Bildungsangebote zu sozialverträglichen Preisen zu machen, auch weiterhin nachkommt", ist man überzeugt.

Info: Anmeldungen unter www.vhs-mosbach.de, bei der VHS-Geschäftsstelle in Mosbach, Hauptstraße 22, (natürlich auch für persönliche Beratung) oder telefonisch unter Tel.: 06261/9186600.