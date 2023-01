Ähnlich sieht es ein am Neuen Markt wartender Mann, der seinen Namen aus dem Bericht heraushalten möchte: "Terroristen sind etwas anderes. Ich hatte in den 70er-Jahren einen Professor in Karlsruhe, der uns damals schon ausführlich erklärt hat, dass er es nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren kann, in der Freien Wirtschaft zu arbeiten, da dort derart viele Treibhausgase ausgestoßen werden und uns das auf den Kopf fallen wird. Geändert wurde wenig bis nichts. Jetzt ist es ...

Annegret Stöckl läuft zügig durch die Bahnhofstraße, aber selbst im Regen wird sie sogar noch etwas klarer in ihrer Positionierung: "Das sind für mich keine Terroristen! Die Politik hat lange weggeschaut bei wichtigen Themen. Irgendwann denkt man als Demonstrant sicherlich, einfach Schilder hochzuhalten bringt nichts. Daher sind rigorosere Maßnahmen dann in gewisser Form ok für mich.

Eberbach. Am Dienstag wurde "Klimaterroristen" zum Unwort des Jahres gekürt , gefolgt von "Sozialtourismus" und "Defensive Architektur". Der "Gewinner"-Ausdruck sei benutzt worden, um Aktivisten und deren Proteste für mehr Klimaschutz zu diffamieren. Wie denken die Eberbacher über die Wahl und hätten sie andere Vorschläge gehabt? Wir haben uns in der Innenstadt umgehört.

Von Moritz Bayer

Eberbach. Am Dienstag wurde "Klimaterroristen" zum Unwort des Jahres gekürt, gefolgt von "Sozialtourismus" und "Defensive Architektur". Der "Gewinner"-Ausdruck sei benutzt worden, um Aktivisten und deren Proteste für mehr Klimaschutz zu diffamieren. Wie denken die Eberbacher über die Wahl und hätten sie andere Vorschläge gehabt? Wir haben uns in der Innenstadt umgehört.

Rudi Niedermayer in seinem Schuhgeschäft sagt, der Ausdruck Terrorist sei zu hart. "Aber Störer der öffentlichen Ordnung sind die Leute, die sich auf die Straße kleben, durchaus. Ich gebe Ihnen mal ein Gegenbeispiel: Wenn ich diesen Verkaufskorb hier auf die Straße stelle, kommt das Ordnungsamt und sagt ‚Herr Niedermayer, das können Sie machen, kostet dann aber Summe X. Oder Sie stellen ihn bitte wieder rein.‘ Die Straßenkleber nutzen auch den öffentlichen Raum, halten andere von dessen Nutzung ab. Wenn der Zweck aber alle Mittel heiligt, mögen diese moralisch gesehen auch gut sein, dann bekommen wir strukturelle Probleme mit dem Rechtsstaat."

Yilmaz Keklik findet das Unwort des Jahres passend. Foto: Moritz Bayer

Yilmaz Keklik nimmt sich beim Tee trinken Zeit, erklärt dann aber ausführlich, dass er hingegen die Wahl gut findet. "Wir haben nur einen Planeten und Corona hat gezeigt, wie schnell sicher geglaubte Strukturen und Systeme umgeworfen werden können. Mit dem Wort Terrorist muss man vorsichtig sein, in meiner Heimat werden Politiker damit falsch dargestellt."

Aber trotzdem muss man auch sagen, dass die Aktionen teils noch zu wenig zielgerichtet wirken. Was, wo und warum blockiert wird, ist sehr wichtig. Insgesamt bleibt es ein schmaler Grat."

K. Johe wartet vor Weyrauch Repair auf seine Frau und hat weniger Verständnis für Straßenblockaden: "Also Terroristen nein, aber das sind Störenfriede. An Gesetze muss man sich halten, die kann man nicht beliebig ein- und wieder ausblenden. Wer demonstriert beispielsweise in Lützerath? Wie viele Leute kommen gar nicht von dort? Teilweise sind das beinahe ’Berufsdemonstranten’, möchte man meinen. Heute hier, morgen da? Also Entschuldigung, aber da muss man deutlicher gegensteuern, finde ich. Es trifft weit mehr Unschuldige als tatsächliche Entscheider oder Politiker. Sollen sie ein Rathaus umstellen, aber die Willkür auf Straßen finde ich ganz und gar nicht gut."

Peter Eickhoff lacht – angesprochen auf das Unwort des Jahres – laut auf, bevor er in den dm geht: "Das ’Un’ können Sie weglassen und es zum Wort des Jahres erklären! Nein, Spaß, Terroristen sind das nicht. Die trachten nicht nach Leben, die wollen gehört werden. Aber die Art und Weise finde ich, sorry, dämlich und falsch.

Mit jeder Aktion und dem möglichen Plus an Gehör kommen gefühlt mehr Gegner dazu, die einfach nur noch genervt sind. Das hat in meinen Augen etwas von Rosinenpickerei: Sie entscheiden, wer wann wohin fahren darf. Sie nehmen sich unerlaubt eine Macht, die niemandem zusteht, nämlich zu entscheiden, was ein rechtfertigender Grund für angeblichen zivilen Ungehorsam ist. Aber wo ist die Grenze? Wenn ich beim Bäcker ein Brötchen klaue und es einem Hunger leidenden Obdachlosen gebe, würden vermutlich viele die Tat moralisch nachvollziehbar finden. Es ist und bleibt aber Diebstahl, oder? So was gutzuheißen ist dünnes Eis, finde ich."