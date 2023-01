Seckach-Zimmern. (RNZ) Für den Bürgerempfang im Rahmen des offiziellen Besuchs von Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitag, 17. Februar um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Seckach-Zimmern können sich Bürgern noch anmelden. Das teilte das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreis am heutigen Dienstag mit.

Die Anmeldungen sind bevorzugt per E-Mail an buegerempfang@neckar-odenwald-kreis.de oder auch telefonisch unter der 06261/84-1010 oder der 06261/84-1012 möglich.

Aus organisatorischen Gründen ist diese vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich.

Landrat Achim Brötel wird den hochrangigen Gast aus Stuttgart in Zimmern begrüßen. Anschließend wird der Ministerpräsident selbst sprechen und dann Bürgerfragen beantworten.