Seckach. (lm) In Fortsetzung der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung und nach Behandlung durch den Gemeindeverwaltungsverband Seckachtal billigte der Seckacher Gemeinderat am Montagabend den Vorentwurf des Bebauungsplans "Gemeindehaus Heinrich-Magnani-Straße" in Seckach.

Hintergrund ist, dass das Gemeindehaus der Freien Evangeliums-Christengemeinde zu klein für die wachsende