Schweinberg. (dore/pm) Wer auf Ballermann-Musik und Party bis zum Abwinken steht, muss nicht immer auf die Baleareninsel fliegen: Am Samstag, 13. August, holt "Get Your Sound" die bekannten Mallorca-Musiker DJ Robin, Micha von der Rampe, DJ Matze und Johnny Dampf an den Schweinberger Sportplatz zur "Mallorca-Party 3.0". Veranstalter "Get Your Sound" verspricht den Besuchern nach den gelungenen Partys 2020 und 2021 wieder "eine grandiose Mainstage-Bühne mit LED-Leinwand, aufwendiger Pyroshow, fantastischen Lichteffekten, CO2-Kanonen und vielem mehr". Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr.

> DJ Robin: "Bierkönig", Festzelte, Clubs, Mallorca-Partys und vieles mehr – egal welcher Anlass oder was für ein Motto angesagt ist, DJ Robin sorgt für absolute Feierstimmung beim Partyvolk. Sein bekanntester Schlager "Layla", den er zusammen mit "Schürze" im März dieses Jahres veröffentlichte, erreichte als erstes Ballermann-Lied Platz eins der deutschen Singlecharts. Der Song war in den vergangenen Wochen bundesweit mehrfach in den Schlagzeilen, manche Politiker und Musikfachmänner kritisierten ihn als sexistisch, die Stadt Würzburg vereinbarte mit den Betreibern der Festzelte des Kiliani-Volksfests, auf das Abspielen des Liedes zu verzichten. Die Wirte des Oktoberfests in München beschlossen ebenfalls, das Lied nicht spielen zu lassen. Im ZDF-Fernsehgarten am vergangenen Sonntag sangen DJ Robin und "Schürze" dagegen die Originalversion des Schlagers.

Micha von der Rampes Markenzeichen ist seine blaue Tuba. Foto: rnz

> Micha von der Rampe: Im Moment überschlagen sich die Superlative bei dem "Typen mit der blauen Tuba": Zwei Millionen Spotify-Klicks zur aktuellen Single "Partyanimal" innerhalb der ersten vier Wochen, Beiträge und Anfragen quer durch die deutsche Medienlandschaft von Regionalzeitungen bis zur ARD und RTL, ein Plattendeal mit Universal Music und der aktuell am schnellsten wachsende Youtube-Shorts-Kanal der deutschen Musiklandschaft. Der 25-Jährige ist Sänger und Musiker mit Leib und Seele. Aber er ist auch Content-Creator, Entertainer, Moderator und Comedian. Er ist sozusagen eine Ein-Mann-Boygroup mit Tuba. Mit "Partyanimal", "Dorfdäpp" und "Ticki Tacka" kommt Micha von der Rampe ab sofort in Clubs, Diskotheken, auf Festivals und Partys.

DJ Matze. Foto: rnz

> ...