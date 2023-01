Ich bin ja noch im Probedienst. Da kann man sich noch nicht bewerben. So wurde ich vergangenes Jahr den Kirchengemeinden Helmstadt, Bargen und Flinsbach zugeteilt. Für Schönbrunn wurde ich immerhin gefragt, ob ich dort hin wollte. Und da ich ja schon zwei Jahre als Vikarin in Eberbach war und ich mich da total verliebt hatte ins Neckartal und seine Umgebung, wollte ich gerne hierher.

Ich fand in der Oberstufe des Gymnasiums den Religionsunterricht sehr interessant. Die historischen Hintergründe, wie die Bibel entstanden ist und wie sie geschrieben wurde; die Geschichten über Gott und unsere Beziehung zu Gott – das faszinierte mich. Ich habe dann bei den beiden Pfarrern in Leimen ein Praktikum gemacht. Dabei habe ich erlebt, wie vielfältig der Beruf des Pfarrers bzw. der Pfarrerin ist.

Schönbrunn. Laura Adler stammt aus Leimen, ist 31 Jahre alt und verheiratet. Sie hat in Heidelberg evangelische Theologie studiert und ein zweijähriges Vikariat in Eberbach bei Gero Albert als Lehrpfarrer absolviert. Anschließend war sie seit März 2022 im Rahmen einer Elternzeitvertretung in den Kirchengemeinden Helmstadt, Bargen und Flinsbach als Pfarrerin im Probedienst tätig. Zum 1. Februar übernimmt sie die seit August 2021 vakante Pfarrstelle in Schönbrunn . Am Sonntag, 12. Februar, wird Laura Adler im Gottesdienst um 10 Uhr in der Kirche von Schönbrunn durch Dekan-Stellvertreterin Silke Dangel offiziell in ihr Amt als Pfarrerin im Probedienst eingeführt.

Von Barbara Nolten-Casado

Schönbrunn. Laura Adler stammt aus Leimen, ist 31 Jahre alt und verheiratet. Sie hat in Heidelberg evangelische Theologie studiert und ein zweijähriges Vikariat in Eberbach bei Gero Albert als Lehrpfarrer absolviert. Anschließend war sie seit März 2022 im Rahmen einer Elternzeitvertretung in den Kirchengemeinden Helmstadt, Bargen und Flinsbach als Pfarrerin im Probedienst tätig. Zum 1. Februar übernimmt sie die seit August 2021 vakante Pfarrstelle in Schönbrunn. Am Sonntag, 12. Februar, wird Laura Adler im Gottesdienst um 10 Uhr in der Kirche von Schönbrunn durch Dekan-Stellvertreterin Silke Dangel offiziell in ihr Amt als Pfarrerin im Probedienst eingeführt.

Frau Adler, was hat Sie bewogen, Theologie zu studieren und Pfarrerin zu werden?

Ich fand in der Oberstufe des Gymnasiums den Religionsunterricht sehr interessant. Die historischen Hintergründe, wie die Bibel entstanden ist und wie sie geschrieben wurde; die Geschichten über Gott und unsere Beziehung zu Gott – das faszinierte mich. Ich habe dann bei den beiden Pfarrern in Leimen ein Praktikum gemacht. Dabei habe ich erlebt, wie vielfältig der Beruf des Pfarrers bzw. der Pfarrerin ist.

Nach knapp einem Jahr als Pfarrerin: Haben sich ihre Erwartungen an den Beruf erfüllt?

Ja, es macht mir total viel Freude, immer wieder Menschen und ihre Geschichte kennenzulernen und sie zum Beispiel bei den Kasualien – Taufen, Trauungen, Konfirmation und Beerdigung – mal ein kleines, mal ein größeres Stück zu begleiten.

Warum haben Sie sich für die Pfarrstelle in Schönbrunn entschieden?

Ich bin ja noch im Probedienst. Da kann man sich noch nicht bewerben. So wurde ich vergangenes Jahr den Kirchengemeinden Helmstadt, Bargen und Flinsbach zugeteilt. Für Schönbrunn wurde ich immerhin gefragt, ob ich dort hin wollte. Und da ich ja schon zwei Jahre als Vikarin in Eberbach war und ich mich da total verliebt hatte ins Neckartal und seine Umgebung, wollte ich gerne hierher.

Worin sehen Sie die Vor- und Nachteile einer ländlichen Gemeinde?

Ich finde es auf dem Land ganz toll, weil man viel näher an den Leuten dran ist. Man hat EINE Schule, kennt dann gefühlt alle Kinder. Über die Kasualien lernt man sehr schnell sehr viele Leute kennen. Da baut man sich ganz schnell ein Netzwerk auf. Auf dem Land ist auch das Gemeinschaftsgefühl stärker ausgeprägt als in der Stadt, soweit ich das bisher erfahren habe.

Was bedeutet es eigentlich, Pfarrerin im Probedienst zu sein?

Ich darf quasi alle Aufgaben im Pfarramt erledigen, nur die Verwaltung darf ich noch nicht eigenständig machen. Dazu habe ich noch mehrere Fortbildungen zu absolvieren. So lange muss Pfarrer Albert zum Beispiel bei Trauungen oder Taufen die Urkunden unterschreiben. Bei Verträgen oder Rechnungen müssen er und der Vorsitzende des Kirchengemeinderats unterschreiben. Aber das ist für mich eher eine Entlastung in den zwei Jahren Probedienst.

Welche sind ihre theologischen Schwerpunkte?

Die Kasual-Seelsorge und Seelsorge allgemein sind mir sehr wichtig. Menschen zu begleiten an den Schwellen ihres Lebens: wenn ein Kind geboren wird, wenn man sich traut, bei Beerdigungen – wo man ein ganzes Leben oder zumindest Teile des Lebens der Menschen mitbekommt. Dann leite ich sehr gerne Gottesdienste. Da überlege ich mir immer, was man Besonderes machen kann, kleine Aktionen etwa, durch die die Menschen nochmal anders eingebunden werden, berührt werden und aktiv teilnehmen können.

Was möchten Sie in Schönbrunn an Neuem verwirklichen?

Zuerst möchte ich die Gemeinde mal kennenlernen: Was haben, brauchen und wollen die Menschen? Danach kann man dann gemeinsam mit dem Kirchengemeinderat schauen, was sich an Neuem verwirklichen lässt. Das muss langsam aufgebaut werden.

Haben Sie vor, nach Abschluss Ihres Probedienstes im Frühjahr 2024 als Pfarrerin in Schönbrunn zu bleiben?

Das muss man dann sehen. Das hängt davon ab, wie es mir und der Kirchengemeinde gefallen hat, ob ich dort eine Zukunft sehe und die Gemeinde mit mir eine Zukunft sieht. Wenn beide dafür sind, müsste ich vom Kirchengemeinderat offiziell gewählt werden. Dann dürfte ich auch die Verwaltung offiziell übernehmen.

Worauf freuen Sie sich jetzt zunächst einmal?

Aufs Ankommen und darauf, die Gemeinde kennenzulernen. Und ganz konkret auf den Weltgebetstag am 3. März. Da laufen schon die Planungen. Und, wenn es klappt, auf eine Konfi-Freizeit im März.