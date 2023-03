Von Moritz Bayer

Schönbrunn. In Nachbargemeinden wie Eberbach ist es bereits umgesetzt, in Schönbrunn soll es nun kommen: Die Förderung von steckerfertigen Erzeugungsanlagen für Photovoltaik (PV) wurde Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung beschlossen. Das geschah allerdings nicht ohne Diskussionen.

Dass regenerative Energiequellen auf lokaler Basis einen