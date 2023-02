Buchen. (tra) Beim ersten Schmutzigen Donnerstag "nach Corona" genossen es die Menschen sichtlich, endlich wieder ungezwungen durch die Buchener Altstadt zu ziehen und Faschenacht zu feiern. Nachdem am "Schmudo" der Ausscheller nachmittags den Beginn des Höhepunkts der Buchemer Faschenacht verkündet hatte und bei der Ausgrabung nach Sonnenuntergang die bösen Geister vertrieben worden waren, gehörte die Innenstadt in den späteren Abendstunden dann den Narren, die bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen feierten.

Der Schmutzige Donnerstag zog viele Faschenachter an. Foto: Tanja Radan

In kleineren und größeren Grüppchen und bunt verkleidet zogen die Faschenachter durch die "Bleckerstadt". Man unterhielt sich, traf Freunde und Bekannte, es wurde gesungen und getanzt und man hatte einfach eine gute Zeit.

Besonders viel los war im Bereich rund um das "Narrenescht", das viele Feiernde anzog. Auch die diversen Bars, die in der Marktstraße sowie in der Haagstraße aufgebaut waren, waren beliebte Treffpunkte. Da die Nacht mild war, konnte man es draußen auch sehr gut aushalten. Alle, die lieber drinnen feiern wollten, konnten am "Schmudo" natürlich auch durch die Buchener Wirtschaften ziehen.

Der Schmutzige Donnerstag war gut besucht und besonders erfreulich ist auch, dass die Nacht sehr friedlich verlaufen ist. Wie das Polizeipräsidium Heilbronn auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung mitteilte, sei es zu keinen größeren Problemen gekommen. "Die Leute haben sich an das Glasverbot gehalten, und kleinere Streitigkeiten konnten durch die Präsenz der Kollegen schnell geklärt werden", teilte eine Sprecherin des Präsidiums mit.