Schautanz (mit weniger strengen Richtlinien, dafür mit getanztem Thema) nahm den größeren Raum ein. Hier hatten die Gastgeber selbst ihren einzigen Auftritt: Die zehnköpfige Schautanzgruppe der Ratze in bonbonfarbenen Tüllröcken bildete den Konfetti-gekrönten Abschluss des Bühnenprogramms. "Uff de ledsche Drigger" hatten die jungen Damen mit viel Elan und Trainingsfleiß auf ihren Auftritt hingearbeitet.

Sie kamen von Aglasterhausen und Binau, von Neckarelz, Sulzbach und Trienz und zeigten, dass sie weder Akrobatik noch Synchronisation ihre Bewegungen verlernt, wohl aber dafür trainiert hatten. Die Namen der jeweiligen Trainerinnen zu nennen und sie mit einem Präsent zu ehren, gehört an einem solchen Abend deshalb dazu; in Sattelbach gab’s als Anerkennung statt Orden in diesem Jahr eine Ratze-Tasse.

In den 20 Jahren seines Bestehens war ein Markenzeichen des Vereins die Vielzahl der eingeladenen und auftretenden Gastvereine. 2023 schmückte man sich mit den "fremden Federn" von zahlreichen befreundeten Fastnachtsgesellschaften; sie formierten sich zu einem 25-Punkte-Programm und ließen das Bürgerzentrum mehr als vier Stunden beben. Echte Federn waren bei den Auftritten ebenfalls dabei, ob an den Hüften von Primaballerina Mariele aus Laudenberg oder auf den Dreispitzhüten der Gardetänzerinnen.

"Ja, jetzt geht’s los, wir sind erwacht, die Ratze feiern Fassenacht", ertönte das Ratzelied um 19.31 Uhr, als der achtköpfige Elferrat mit Schwaderer auf die Bühne zog, die erstmals mit dem eigens für die närrischen Nager angefertigten Banner geschmückt war. Auch die neue (Leader-geförderte) Ton- und Lichtanlage konnte unter Beweis stellen, dass der Abend an Lautstärke und Leuchtmitteln einiges zu bieten hatte.

Mosbach-Sattelbach. Ist närrisches Treiben "normal"? Wenn eine Pandemie den närrischen Tatendrang zwei Kampagnen lang ausbremst, schon. Fand jedenfalls der Präsident der Sattelbacher Ratze , Rainer Schwaderer, der das Narrenvolk im voll besetzten Bürgerzentrum mit gereimten Worten zur Prunksitzung begrüßte und seine Freude darüber ausdrückte, dass "alle Narren wieder normal zusammenkommen dürfen". Die Masken an diesem Abend sahen jedenfalls ganz anders aus als in den vergangenen zwei Jahren.

Von Ursula Brinkmann

Getanzte Geschichten und Botschaften brachten insgesamt sieben Showtanzgruppen auf die Bühne. Den Anfang machte eine gemischte Formation: 20 Frauen und sechs Männer der FV Freibier Sulzbach bewiesen, dass sie alles andere als zum "Alten Eisen" gehören.

Die Vorzüge des Landlebens kennt man in Hettigenbeuern nur zu gut; die FG Götzianer Heddebör brachten sie charmant rüber. Mit 22 jungen Tänzerinnen holte der TSC Buchen das "Lebensgefühl einer Stadt" in Schwarz-Rot-Gold nach Sattelbach. Die karnevalistische Tanzsportabteilung des TSV Krautheim setzte gar Himmel und Hölle in Bewegung, kam mit Engeln und Teufelchen, ließ am Ende aber das Gute obsiegen.

Einen gruseligen Film- und Computerspiel-Hintergrund (The Purge) hatte der Auftritt der Showtanzgruppe der TSC Bad Rappenau, deren (Nerven-) Kostüme mit Blut befleckt waren. Ausdrucksstark (bis zu den geschminkten Gesichtern) vermittelten 13 Tänzerinnen aus Asbach die Geschichte der chinesischen Kriegerin Mulan, während die "Just for fun"-Tänzerinnen der Neckario die 80er-Jahre wieder aufleben ließen.

Als einzige rein männliche Abordnung (dafür mit Trainerin) hatte die KG Neckario ein Dutzend Herren hinauf nach Sattelbach geschickt. Allein dieser Umstand reichte offenbar, dass ihr Auftritt mit besonders frenetischen Rufen gefeiert wurde.

Den solistischen Tanznachwuchs, ihre Tanzmariechen, hatten die Karnevalsgesellschaft Neckario und der Tanzsportclub Bad Rappenau nach Sattelbach entsandt – Letzterer gleich in doppelter Ausführung. Adeligen Glanz verlieh der Ratze-Prunksitzung die Abordnung des Gundelsheimer Carneval Vereins; das Prinzenpaar Prinz Uwe III. vom swingenden Saxofon und Prinzessin Heike I. Edle von Schlappenstein hatten zudem ihren Präsidenten Hans-Peter Bechtold mitgebracht, der sich als "Patenonkel" der Sattelbacher Ratze outete.

Bei einer Prunksitzung dürfen "Gäste" einer bestimmten Kategorie nicht fehlen: Kalauer. Im Bürgerzentrum traten sie in Person von Blacky Schwarz aus Breitenbronn und Herbert Kispert aus Limbach in die Bütt – der eine als grobschrötiger Witzereißer mit verwegenem Gebiss, der andere als Schwester Herberta, die ihre Kritik am Gesundheitswesen vorbrachte. Ohne Worte und ohne die akustische Unterstützung durch DJ Stefan S. kamen hingegen die 22 Guggemusiker der FG Hossa aus Schefflenz aus.

Mitternacht nahte, als Rainer Schwaderer "Auftritte" der eher unscheinbaren Art vor und neben der Bühne würdigte: Er dankte dem emsigen Stab von Frauen und Männern in der Küche, an der Bar und zwischen den engen Stuhlreihen, die für Speis und Trank gesorgt hatten.