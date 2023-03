Mosbach. (hg) Gleich der Opener der Kai-Karle-Band gab das Motto vor für den Abend im fideljo. Mit "Rock die Region" zog die Band des Mosbacher Songwriters das Publikum von Anfang an in ihren Bann. Poprock vom Allerfeinsten in deutscher Sprache war angesagt für die rund 150 Musikfans, ausschließlich Songs aus eigener Feder des Bandleaders Kai Karle.

In "Wieder mal wach", dem Titelsong