Dass dem Ort etwas Spirituelles anhaftet, ist bis heute zu erkennen. Ein Teil des Gebietes trägt den Namen Mariental, im Wald versteckt liegt die Lourdes-Grotte, und in der näheren Vergangenheit hat die Künstlerin Eva Gesine Wegner dort einen Steinkreis als Station im Rahmen des Pilgerwegs "Quellendank im Odenwald" errichtet. "Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass hier in längst vergangener Zeit einst ein Quellheiligtum stand", vermutet Miriam Seisler.

Diese und zahlreiche weitere Sagen haben Miriam und Peter Seisler in ihrem Buch "Sagen und Legenden aus dem Odenwald" zusammengetragen. Erschienen ist es dieses Jahr im Regionalia Verlag. Gemeinsam mit der RNZ begibt sich das Ehepaar auf die Spurensuche nach dem Funken Wahrheit, der in der Sage stecken könnte. "Von einem historisch belegten Kloster in Dallau ist mir nichts bekannt", sagt Miriam Seisler. In der Gegend, im Trienzbachtal, gebe es aber sowohl Ruinen aus der Römerzeit als auch 14 Grabhügel aus einer vorchristlichen Epoche. "Vielleicht wussten die Menschen nichts mit den Mauerresten anzufangen und haben sie als ein ehemaliges Kloster gedeutet", vermutet sie. Es gebe da verschiedene Erklärungsmodelle.

So rankt sich beispielsweise um Dallau die Legende von einem Nonnenkloster, das dort einst auf einem Hügel gestanden haben soll. Zwölf Nonnen und eine Äbtissin sollen dort gelebt haben, die eines Tages davon hörten, dass plündernde Truppen durchs Land zögen. Ein geheimnisvoller Alter versprach, ihnen zu helfen, und riet, 13 Särge zu zimmern, und sich in diese zu legen, wenn die Horde das Kloster erreiche. Er werde ihnen dann beistehen. Die Nonnen befolgten den Rat, und als die Plünderer kamen, fanden sie die Särge geschmückt und in überirdischem Glanz. Eingeschüchtert traten sie den Rückzug an – was jedoch aus den Nonnen wurde, weiß kein Mensch. Es ist lediglich bis heute die Rede von weißen Frauen und Gesang in der Nähe des Hügels.

Dallau. Denkt man an deutsche Sagen, kommt den meisten Menschen wohl das Nibelungenlied in den Sinn. Gar nicht weit von uns, im hessischen Odenwald, soll Siegfried von Hagen von Tronje an einer Quelle erschlagen worden sein. Doch bis in den hessischen Odenwald muss der Neckar-Odenwälder gar nicht gehen, um an Orte zu gelangen, die sagenumwoben sind – sie liegen direkt vor der Haustür.

Von Noemi Girgla

Wie daraus eine christlich geprägte Sage werden konnte, dazu hat Peter Seisler eine Theorie. "Sagen bestehen eigentlich immer aus mehreren Schichten. Dinge, die sich im kollektiven Bewusstsein verankert haben, werden zusammengeführt und auch dem jeweiligen Zeitgeist angepasst", erklärt er. Bei den "Nonnen von Dallau" ließe sich genau das gut beobachten. "Wir haben hier klassische Motive aus der nordischen Mythologie. Der Alte, der den Frauen Beistand verspricht, weist starke Parallelen zum Gott Odin oder Wodan auf, der als Wanderer und Zauberer auftritt, aber auch das Geleit ins Totenreich gibt. Also letztlich den Ort, an den die Nonnen sich wohl begeben", holt Peter Seisler aus.

Der überirdische Glanz, fügt Miriam Seisler hinzu, weise in allen Kulturen auf etwas Göttliches hin. Sowohl in heidnischer als auch in christlichen Zeiten. "Man darf nicht vergessen, dass sich Sagen oft über Jahrhunderte hinweg entwickeln", gibt sie zu bedenken. Dass dieser Zeitraum sogar noch weiter gefasst werden kann, erläutert sie am Motiv der weißen Frauen: "Wir haben in einem anderen Buch rund 30 Sagen über weiße Frauen aus dem Odenwald zusammengetragen. Sie stehen für hilfreiche Geister, Schatzhüterinnen oder auch Todesbotinnen. Das Motiv lässt sich aber bis in die Jungsteinzeit zurückverfolgen", spannt sie den Bogen.

Damals habe man weibliche Gottheiten verehrt, männliche seien erst seit den Sumerern, also etwa dem dritten Jahrtausend vor Christus, greifbar. "Besonders interessant finde ich, dass im Römermuseum Osterburken ein Altar für eine ,Weiße Göttin’ zu sehen ist. Eine solche wurde also nachweislich hier in der Region verehrt", erzählt Seisler. Aber auch eine andere Göttin, die mit der weißen Farbe in Verbindung gebracht werden kann, sei für die Odenwald-Region nachweisbar. "Im Lauf der Zeit, als der Odenwald – wohlgemerkt recht spät – christianisiert wurde, sind aus diesen Gottheiten dann wahrscheinlich heilige Frauen, also Nonnen, geworden", ergänzt Peter Seisler. Und so könnte es zu der Legende um das Kloster gekommen sein, das vermutlich nie in Dallau stand...