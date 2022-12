Auch RNZ-Redakteurin Noemi Girgla ist mit Sagen und Legenden aufgewachsen – und sie schließt bis heute nicht aus, dass das die Wahl ihres Studienfachs durchaus beeinflusst haben könnte. So entstand zunächst die Idee, für den Mosbacher Lokalteil eine kleine Serie in der Adventszeit zu starten. Doch nachdem man sich am Telefon und in der Mail-Korrespondenz immer wieder in Details verlor, war der Entschluss, einen Schritt weiterzugehen, schnell gefasst: "Lasst uns einen Podcast machen." Die Auswahl der Erzählungen war schnell getroffen, man war sich einig, dass so viele Gemeinden aus Neckartal und ...

Auch RNZ-Redakteurin Noemi Girgla ist mit Sagen und Legenden aufgewachsen – und sie schließt bis heute nicht aus, dass das die Wahl ihres Studienfachs durchaus beeinflusst haben könnte. So entstand zunächst die Idee, für den Mosbacher Lokalteil eine kleine Serie in der Adventszeit zu starten. Doch nachdem man sich am Telefon und in der Mail-Korrespondenz immer wieder in Details verlor, war der Entschluss, einen Schritt weiterzugehen, schnell gefasst: "Lasst uns einen Podcast machen." Die Auswahl der Erzählungen war schnell getroffen, man war sich einig, dass so viele Gemeinden aus Neckartal und Odenwald wie möglich sich in ihrem eigenen Kulturgut wiederfinden sollten.

Seit dem ersten Adventswochenende und noch bis Heiligabend unterhalten sich Girgla und die Seislers nun über lokale Mythen und was sich hinter diesen verbergen könnte. "Dabei erheben wir keinen Anspruch darauf, dass wir in allen Punkten recht haben. Es geht lediglich darum, sich die Struktur und die Motive der Legenden vor Augen zu führen", meint Peter Seisler, und seine Frau Miriam ergänzt: "Diese Erzählungen reichen zum Teil bis in die Jungsteinzeit zurück und sind über einen langen Zeitraum ausschließlich mündlich weitergegeben worden. Natürlich gibt es davon mehrere Versionen, aber kein Richtig oder Falsch."

Im Mittelpunkt des Podcasts steht keine wissenschaftliche Abhandlung. Er soll Spaß machen. Dazu anregen, auch mal an der Oberfläche des vermeintlich Eindeutigen zu kratzen, sich auf die Geschichten, die vor der Haustür spielen, einzulassen. Die Reise geht dabei von Dallau über den Kleinen Odenwald weiter nach Binau bis Hochhausen – und endet in den Rauhnächten. Oder vielleicht doch in einer anderen Welt ...?

Info: Wer Lust hat, sich auf den "Sagenhaften Odenwald" einzulassen, findet den Podcast unter www.rnz.de/sagenhaft. Die Folgen erscheinen jeweils freitagabends vor dem Advent und sind rund 20 Minuten lang.