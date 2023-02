Wo sehen Sie die Handlungsschwerpunkte der kommenden Jahre? Wo muss der Hebel zwingend angesetzt werden? Wo sind vielleicht auch einschneidende Veränderungen in Neudenau nötig?

Die zahlreichen Rückmeldungen aus meiner Umfrage zeigen, dass eine bürgernahe Verwaltung für die Bürger besonders wichtig ist. Dies wird auch in den vielen Haustürgesprächen deutlich, die ich aktuell führe. Natürlich waren mir die wichtigsten Themen bereits vor meiner Umfrage bekannt; die Rückmeldungen aus der Umfrage haben das bestätigt.

Am 5. März wird in Neudenau ein neuer Bürgermeister gewählt. Welche Themen sind Ihnen im Wahlkampf immer wieder begegnet, was treibt die Bürger um?

Neudenau. Die heiße Phase des Wahlkampfes läuft, am 5. März wird in Neudenau ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Manfred Hebeiß tritt nach 24 Jahren nicht mehr an. 4318 Wahlberechtigte dürfen mit ihrem Kreuzchen über seinen Nachfolger entscheiden. Neben Jochen Hoffer (42) und Christoph Hamberger (39), die die Stadtverwaltung bereits von innen kennen, bewerben sich der Unternehmer und Landwirt Stefan Emert (58) sowie der Mental- und Persönlichkeitscoach Sebastian Müller. Von Letzterem liegen der RNZ keine Kontaktdaten vor.

Von Caspar Oesterreich

Jochen Hoffer

Alter: 42

Wohnort: Neudenau

Beruf: Diplom-Verwaltungswirt (FH)

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder (4 und 8 Jahre)

Damit kann man mich begeistern: Eine Joggingrunde durch den Neudenauer Stadtwald; erschöpfte, aber zufriedene Gesichter nach einem gut organisierten Gänslauf; begeisterte Kinder im gut gefüllten Neudenauer Freibad; ein spannendes Tischkicker-Match.

Homepage: www.jochen-hoffer.de

Am 5. März wird in Neudenau ein neuer Bürgermeister gewählt. Welche Themen sind Ihnen im Wahlkampf immer wieder begegnet, was treibt die Bürger um?

Die zahlreichen Rückmeldungen aus meiner Umfrage zeigen, dass eine bürgernahe Verwaltung für die Bürger besonders wichtig ist. Dies wird auch in den vielen Haustürgesprächen deutlich, die ich aktuell führe. Natürlich waren mir die wichtigsten Themen bereits vor meiner Umfrage bekannt; die Rückmeldungen aus der Umfrage haben das bestätigt.

Wo sehen Sie die Handlungsschwerpunkte der kommenden Jahre? Wo muss der Hebel zwingend angesetzt werden? Wo sind vielleicht auch einschneidende Veränderungen in Neudenau nötig?

Mit einem zukunftsgerichteten Stadtentwicklungsplan "Neudenau 2040" erarbeiten wir gemeinsam eine ganzheitliche Handlungsorientierung für viele Entscheidungen. Das ehrenamtliche Engagement werde ich nach Kräften fördern. Und ganz wichtig: Ich möchte, dass sich Neudenau als familienfreundliche Stadt von klein auf positioniert.

Anfang Januar sorgte Noch-Bürgermeister Manfred Hebeiß für Aufsehen mit seiner Entscheidung, Haupt- und Bauamt der Stadt zusammenzulegen. Würden Sie diese Umstrukturierung beibehalten oder lieber rückgängig machen?

Ich habe klare Vorstellungen davon, wie eine Verwaltung schlagkräftig und effizient organisiert werden sollte. Ich bin aber nicht der Meinung, dass das ein Wahlkampfthema ist. Solche Strukturveränderungen muss man zuerst mit der Belegschaft besprechen. Niemand sollte aus der Zeitung erfahren, welche Veränderungen es an seinem Arbeitsplatz gibt.

Kurz und prägnant erklärt: Wieso sollen die Wahlberechtigten ihr Kreuz hinter Ihrem Namen machen?

Als überzeugter und engagierter Neudenauer kenne ich unsere Stadt und die Menschen sehr gut und weiß, wie wir unser Gemeinwesen fit machen für die Zukunft. Ich habe genügend Distanz, um ein unabhängiger Bürgermeister zu sein und bringe frische Ideen, Erfahrung und Fachkompetenz mit. Meine Motivation, bei der Entwicklung Neudenaus voranzugehen, ist riesig.

Christoph Hamberger

Alter: 39

Wohnort: Herbolzheim

Beruf: Diplomverwaltungswirt (FH)

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder (9 und 13)

Damit kann man mich begeistern: Mit gutem Essen in geselliger Runde mit Freunden und Familie oder einem schönen Ausflug, ob sportlich in der Natur unterwegs oder gepflegt mit etwas Kultur in der Stadt.

Homepage: christoph-hamberger.de

Am 5. März wird in Neudenau ein neuer Bürgermeister gewählt. Welche Themen sind Ihnen im Wahlkampf immer wieder begegnet, was treibt die Bürger um?

Die Themen, die öfter geäußert wurden, lassen sich sehr gut den Hauptpunkten meines Wahlprogramms zuordnen: Unterstützung der Vereine, Schutz von Umwelt und Natur, Ausbau und Erhalt der Infrastruktur, Modernisierung der Verwaltung, Heimat und Familie. Ich werde mich künftig für sie einsetzen, damit wir in Neudenau gut und gerne aktiv leben.

Wo sehen Sie die Handlungsschwerpunkte der kommenden Jahre? Wo muss der Hebel zwingend angesetzt werden? Wo sind vielleicht auch einschneidende Veränderungen in Neudenau nötig?

Bei der Vereinsförderung, Unterstützung des Ehrenamts, nachhaltigem Wirtschaften, Bildung und Betreuung, Digitalisierung der Verwaltung, Erhöhung der Servicequalität, zielgerichteter Gewerbe- und Siedlungsentwicklung, Schaffung eines Abenteuer- und Mehrgenerationen-Spielplatzes, Gewinnung eines Kinderarztes, Partnerschaft von Bürgern und Verwaltung.

Anfang Januar sorgte Noch-Bürgermeister Manfred Hebeiß für Aufsehen mit seiner Entscheidung, Haupt- und Bauamt der Stadt zusammenzulegen. Würden Sie diese Umstrukturierung beibehalten oder lieber rückgängig machen?

Als Bürgermeister ist die Wiederbesetzung im Bauamt viel wichtiger. Die laufenden und das größte Bauvorhaben in der Geschichte Neudenaus dulden keine Vakanz im Baubereich. In Abstimmung mit Gemeinderat und nach beruflicher Qualifikation der Bewerber ist die Organisationsstruktur so anzupassen, dass für die Bürger das bestmögliche Rathausteam entsteht.

Kurz und prägnant erklärt: Wieso sollen die Wahlberechtigten ihr Kreuz hinter Ihrem Namen machen?

Die Bürgermeisterwahl wird von den Sachthemen im Wahlprogramm, der Erfahrung, den Ideen und der Präsentation beeinflusst. Letztlich gibt den Ausschlag Charakter und Persönlichkeit, daher der Begriff Persönlichkeitswahl. Die Wähler erkennen, wer fähig ist, unser Neudenau voranzubringen, und ich hoffe, dass sie mir das Vertrauen am 5. März schenken.

Stefan Emert

Alter: 58 Jahre

Wohnort: Siglingen

Beruf: Staatlich geprüfter Wirtschafter für Landbau, Gas-Wasserinstallateur

Familienstand: verheiratet

Damit kann man mich begeistern: Gebirgswandern, Radfahren, Tanzen.

Homepage: www.stefan-emert.de / Porträt

Am 5. März wird in Neudenau ein neuer Bürgermeister gewählt. Welche Themen sind Ihnen im Wahlkampf immer wieder begegnet, was treibt die Bürger um?

Mehr Transparenz, freundlicherer Umgang im Rathaus, ein offenes Ohr für die Belange der Bürgerschaft, bezahlbarer Wohnraum für eigene nachfolgende Generationen, zuverlässiger Räum- und Streudienst im Winter, flexiblere Ganztagsbetreuung, Beseitigung der Kanalprobleme (Rückstau) und ein fehlender Feuerwehrbedarfsplan.

Wo sehen Sie die Handlungsschwerpunkte der kommenden Jahre? Wo muss der Hebel zwingend angesetzt werden? Wo sind vielleicht auch einschneidende Veränderungen in Neudenau nötig?

Die Finanzsituation der Stadt muss wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Die Einführung eines Naturkindergartens, die Verbesserung der innerstädtischen Parksituation und ein Mobilitätsangebot sind wichtig. Ebenso die Einführung eines Jugend- und Seniorengemeinderates, ein Gebiet für flächenschonende Modul- oder Tiny-House-Bebauung und zukunftsorientierte Energieversorgung.

Anfang Januar sorgte Noch-Bürgermeister Manfred Hebeiß für Aufsehen mit seiner Entscheidung, Haupt- und Bauamt der Stadt zusammenzulegen. Würden Sie diese Umstrukturierung beibehalten oder lieber rückgängig machen?

Aus demokratischer Sicht ist es zwingend notwendig, die Verantwortung auf mehrere Personen zu verteilen. Dadurch ist es zwingend erforderlich, die Umstrukturierung rückgängig zu machen. Zumal der Gemeinderat gegen diese Zusammenlegung der Ämter gestimmt hat.

Kurz und prägnant erklärt: Wieso sollen die Wahlberechtigten ihr Kreuz hinter Ihrem Namen machen?

Ich will festgefahrene Strukturen lösen, eine offene und bürgerorientierte Rathauskultur leben, neue Ziele durch freie Sicht von außen einbringen. Ich bringe fachliche Kompetenz durch ständigen Umgang mit Behörden und Gesetzen mit, habe Führungskompetenz durch den Aufbau meines Unternehmens und bin vertraut mit dem Leben in unserer Stadt durch langjährigen Bürgerkontakt.