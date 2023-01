Rippberg/Walldürn/Buchen. (ankf) Die Welle der Hilfsbereitschaft ebbt nicht ab. Noch immer sind fast täglich neue Spendenaktionen für den Ponyhof bei der "Linkenmühle" geplant. Viele Betriebe der Region wollen die "Linkenmühle", den Ponyhof und die Familien Block und Mehl unterstützen. Am vergangenen Wochenende sind durch einen Brand Stallungen, Scheune, Lagerhalle und Werkstatt vollständig zerstört worden.

Das Gasthaus "Zum Löwen" in Buchen bietet am heutigen Donnerstag eine Burger-Aktion an. Für jeden verkauften Burger werden fünf Euro gespendet. "Für die Familie ist ein Teil des Lebens weggebrannt, daher wollen wir sie mit unserer Aktion unterstützen", erklärt Lukas Gauer. Über Nacht ist die Burger-Idee entstanden. Die Aktion gilt sowohl für Burger, die im Restaurant verzehrt als auch für Burger, die zur Abholung bestellt werden. "Wir hoffen natürlich auf viel Zuspruch. Zusätzlich werden wir auch eine Spendenbox aufstellen, falls die Kunden mehr spenden wollen."

Auch die Bäckereien Müssig und Leiblein wollen den Ponyhof mit einer Spendenaktion unterstützen.

So gibt es bei der Backstube Müssig Hefequarkteig-Ponys für 2,50 Euro zu kaufen, von deren Erlös jeweils ein Euro gespendet wird. Die Aktion soll rund zwei Wochen laufen. "Wir fühlen uns einfach in der Pflicht, zu helfen. Bei den Kunden spüren wir auch das Mitgefühl und die Anteilnahme. Wir haben schon wesentlich mehr Ponys verkauft, als wir geplant hatten", berichtet Peter Müssig. "Wir sind schon die ganze Zeit am Nachproduzieren."

Die Bäckerei Müssig verkauft Hefequark-Ponys, von deren Erlös ein Euro gespendet wird. Foto: ankf

Die Bäckerei Leiblein verkauft selbst gemachte belgische Waffeln für 3,50 Euro. Die Aktion läuft noch bis Freitag, und der Reinerlös des Waffelverkaufs wird an den Ponyhof gespendet. "Mich hat das die ganze Zeit beschäftigt, und ich hatte das Bedürfnis, zu helfen", erzählt Susanne Leiblein. "Dann haben wir uns gedacht, dass nicht nur wir helfen können, sondern dass wir auch die Kunden mitnehmen könnten. Es hat sich gezeigt, dass die Bereitschaft riesig ist. Bisher haben wir rund 500 Waffeln verkauft." Zwischenzeitlich hat die Bäckerei Leiblein einen weiteren Unterstützer gefunden. Der Frischdienst Münch aus Bürgstadt spendet für die Waffeln Eier und Butter.

Info: Beim Internet-Bezahldienst PayPal hat die Familie Block eine Spendenaktion eingerichtet. Bisher wurden rund 20.000 Euro gespendet. Spendenlink: www.tinyurl.com/2cmw9uva