Als guter Verkäufer zeigte sich Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp bei der Rathausstürmung. Bei allem Bemühen fiel der Rathausschlüssel am Ende doch in die Hände der Narren – selbst am Sessel festkleben half dem Stadtoberhaupt da nicht. Foto: Brunhild Wössner