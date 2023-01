Osterburken/Hettingen. (rüb) Gleich zwei Schlägereien bei Fastnachtsveranstaltungen riefen in der Nacht auf Sonntag die Polizei auf den Plan. In Osterburken gingen am Rande der "Beach-Party" gegen 3.45 Uhr auf dem Parkplatz der Baulandhalle drei Angreifer auf einen jungen Mann los, bestätigte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn der Rhein-Neckar-Zeitung.

Der 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Während zwei der Angreifer identifiziert sind, sei der dritte flüchtig. Alle Beteiligten seien stark alkoholisiert gewesen.

Zudem kam es bei der "80er-Party" in Hettingen in der Bar zu einer Auseinandersetzung mit drei Beteiligten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Schlägerei in Osterburken oder dem flüchtigen Tatverdächtigen machen können. Sie sollen sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040, melden. Die Ermittlungen dauern an.