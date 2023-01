Osterburken. (lm) Die Kastell-Apotheke gehört zu Osterburken ebenso wie das Kastell selbst. Damit das auch so bleibt, übernimmt Christina Wachter ab Januar die Leitung der Apotheke.

2006 hatte die Fachapothekerin Ulla Häfner die Apotheke übernommen und nach mehreren Umzügen 2018 den Neubau der großzügigen Apotheke begleitet. Doch wie in fast allen Berufssparten nimmt die Bürokratie einen immer größeren Raum ein, und es wird immer schwieriger, der eigentlichen Berufung – der pharmazeutischen Begleitung der Patienten – nachzukommen. Für Christina Wachter konnte es so nicht weitergehen. In Apothekerin Ulla Häfner hat sie nun ab Januar eine würdige Nachfolgerin gefunden. Die beiden haben die Schlüsselübergabe bereits vollzogen.

Die junge Fachfrau ist bereits seit zehn Jahren im Beruf, davon die letzten zweieinhalb Jahre als Mitarbeiterin der Kastell-Apotheke. Auf diese Weise hatte sie nicht nur das kompetente 15-köpfige routinierte und engagierte Team kennen- und wertschätzen gelernt, sondern hat sich auch schon mit der Kundschaft vertraut gemacht. Bereits die ersten Tage als Inhaberin hätten ihr erneut gezeigt, dass sie sich auf das hilfsbereite Mitarbeiterteam und ihre Vorgängerin verlassen kann, sagt sie.

Ulla Häfner will sich noch nicht aus dem Beruf zurückziehen, sondern wird ab Februar nicht nur in Notfällen weiter für die treue Kundschaft da sein. Das Allerwichtigste für beide Apothekerinnen ist, dass der Mensch – aller Bürokratie zum Trotz – auch zukünftig ganz im Vordergrund steht.

Wie ihre Vorgängerin verspricht auch Christina Wachter: "Ich freue mit sehr auf die neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit dem bewährten Team für Ihre Gesundheit als kompetenter Ansprechpartner da zu sein. Persönlich vor Ort, engagiert und von Herzen."

Info: Geänderte Öffnungszeiten: vormittags von Montag bis Samstag von 8 bis 13 Uhr, nachmittags von Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, Notdienst nach Plan.