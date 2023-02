Dass dieses besondere Fußballcamp überhaupt nach Schlierstadt kommt, ist das Verdienst von Jugendleiter Lars Kraus. "Ich möchte immer etwas Besonderes für die Kids anbieten", sagt Kraus. So war vor drei Jahren schonmal die Eintracht Frankfurt-Fußballschule in ...

In der Vergangenheit fand dieses im ruhmreichen Estadio Santiago Bernabeu und auf dem Vereinsgelände "La Cantera" statt. Damit erhält dieser ein Privileg, das sich die Teilnehmer des Fußballcamps sonst nur über die nationalen Qualifikationsrunden mit viel Können und Einsatz erspielen können. Neben dem "Direktfahrer" können sich weitere Talente über das Deutschland-Finale für die Reise nach Madrid qualifizieren. Mit dem "Best Teamplayer-Award" erhalten zudem diejenigen Nachwuchsspieler die Chance auf großartige Preise, die sich besonders sozial zeigen und dem Wertekosmos des Vereins folgen.

2014 startete die Fußballschule Fundacion Real Madrid Clinic Western Europe mit Fünf-Tages-Camps in Deutschland. Bis heute kamen mit Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande und Belgien sieben weitere europäische Länder dazu. 2023 werden unter der Leitung von Sportwissenschaftler Stefan Kohfahl und seinem Team von über 600 lizenzierten Trainern über 350 Clinics mit regionalen Partnervereinen umgesetzt, an denen mehr als 12.500 fußballbegeisterte Mädchen und Jungen teilnehmen werden.

Und eine ganz besondere Belohnung gibt es oben drauf: Mindestens ein Teilnehmer erfüllt sich einen großen Traum. Der Fußballcamp-Sieger in Schlierstadt, der sowohl durch sportliches Talent als auch soziales Auftreten überzeugt, nimmt garantiert am FRMC-Finale 2024 in Madrid teil.

Auf 100 Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis 16 Jahren wartet an fünf Tagen ein professionelles Trainingskonzept mit innovativen Trainingsmethoden und -technologien, basierend auf der Philosophie der Real Madrid-Jugendakademie.

Viele fußballbegeisterte Kinder auf der ganzen Welt träumen davon, einmal so zu trainieren, wie die großen Stars diees weltberühmten Vereins. Im Spätsommer haben sie die Möglichkeit dazu im Bauland: Vom 4. bis 8. September setzt die Fundacion Real Madrid Clinic (FRMC) , das Fußballcamp der Stiftung des spanischen Rekordmeisters, gemeinsam mit dem SV Schlierstadt ein Fußballcamp um.

Nicht von ungefähr kommt es, dass die Fifa Real Madrid im Jahr 2000 zum besten Verein des 20. Jahrhunderts kürte. Stars wie Karim Benzema, Luka Modric und Toni Kroos heute oder Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Luis Figo und Raul in der Vergangenheit, um nur ein paar wenige zu nennen, haben die Königlichen zu zahlreichen Erfolgen geführt.

Schlierstadt. (dore/pm) 35 spanische Meisterschaften, 19 spanische Pokalsiege, Rekordsieger der Champions League mit 14 gewonnenen Endspielen und etliche weitere nationale und internationale Trophäen: Die Titelsammlung von Real Madrid ist einzigartig.

2014 startete die Fußballschule Fundacion Real Madrid Clinic Western Europe mit Fünf-Tages-Camps in Deutschland. Bis heute kamen mit Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande und Belgien sieben weitere europäische Länder dazu. 2023 werden unter der Leitung von Sportwissenschaftler Stefan Kohfahl und seinem Team von über 600 lizenzierten Trainern über 350 Clinics mit regionalen Partnervereinen umgesetzt, an denen mehr als 12.500 fußballbegeisterte Mädchen und Jungen teilnehmen werden.

Und so hat er nach Alternativen geschaut und wurde bei der Fundacion Real Madrid Clinic fündig. "Ich habe die Verantwortlichen aus Hamburg (Sitz der FRMC in Deutschland, Anm. der Red.) dann bei Facebook angeschrieben. Sie haben sich die Bedingungen auf unserem Sportgelände angeschaut, und das hat gepasst", freut sich der Jugendleiter.

Er habe zwar auf großes Interesse seitens der Kinder gehofft, doch von dem Zustrom sei er doch etwas überwältigt: "Wir haben schon 75 Anmeldungen." Selbst von außerhalb der Region – aus Würzburg und Stuttgart z. B. – hätten sich Kinder für das Fußballcamp angemeldet. Heißt im Umkehrschluss auch: Nur noch 25 Plätze sind frei (Stand: Donnerstag, 15 Uhr). Wer noch dabei sein will, der sollte also schnell sein.

Das Trainingskonzept an den fünf Tagen beinhaltet zehn Einheiten. Die geschulten Trainerteams setzen täglich von 9.30 bis 15.30 Uhr ein professionelles Trainingsprogramm um. Neben der Freude am Fußball sollen die Spielintelligenz, die Reaktions- und Antizipationsfähigkeit sowie die Koordination durch den Einsatz innovativer Methoden gestärkt werden.

Bei den Teilnahmekosten für das fünftägige Programm sind auch ein Adidas-Trikotset (Jersey, Hose, Stutzen), ein Trainingsball, eine Sporttasche (inklusive Trinkflasche) sowie die Verpflegung zum Mittag inklusive.

Info: Anmeldung für das fünftägige Fußballcamp in Schlierstadt unter www.frmclinics.com/sv-schlierstadt-2023