Auch bei der bevorstehenden Veranstaltung, die in rund 70 Tagen stattfindet, möchte der Veranstalter wieder ein soziales Herzensprojekt mit dem Stadtlauf unterstützen und man habe hier die kleine Wilma und ihre Familie ausgewählt. Die Dreijährige aus Markelsheim, so Hemberger weiter, die im Rollstuhl sitzt und an Makrozephalie leidet, benötigt zu Hause dringende Umbaumaßnahmen für mehr Barrierefreiheit.

Rückblickend auf die erfolgreiche Laufveranstaltung im vergangenen Jahr sagte Hemberger, dass man unter "Corona-Bedingungen" ein kleines Frühlingsmärchen in die Römerstadt Osterburken gezaubert hatte. Das Organisationsteam war begeistert von der tollen, friedvollen und harmonischen Stimmung, und mit Unterstützung der Sponsoren und vielen hundert Läuferinnen und Läufern konnte man alle Startgelder in Höhe von 5100 Euro der "DRK-Ukraine-Hilfe" zukommen lassen.

Osterburken. (F) Nach dem erfolgreichen "Neustart" des traditionellen Osterburkener Stadtlaufs nach einer langen "Corona-Pause" laufen die Vorbereitungen für das diesjährige überregionale Sportevent im Bauland, das am Muttertag, 14. Mai, unter dem Motto: "Run for More – Run for Wilma" stattfinden wird. Am selben Wochenende wird auch das "Brückenfest" stattfinden.

Das Organisationsteam von "Reha-Fit" hofft wieder auf eine Vielzahl von Läuferinnen und Läufern und verfolgt das sportliche Ziel, viele Menschen in Bewegung zu bringen.

In einem "lockeren" Pressegespräch im Gesundheitsstudio "Reha-Fit" stellte Mitorganisator Werner Hemberger das Konzept des diesjährigen Laufs vor, denn mit dem gewählten Motto möchte der Veranstalter ein Zeichen für das Gute setzen.

"Wilma ist eine Kämpferin und macht trotz ihres Gendefekts sichtbare Fortschritte. Um ihr ein Leben mit möglichst viel Teilhabe und Selbstständigkeit zu ermöglichen, sind die angestrebten Baumaßnahmen hin zu mehr Barrierefreiheit zu Haus unabdingbar", sagte Werner Hemberger. Gerne möchte das Stadtlauf-Team, wie Alex Rodriguez ergänzte, "mit ganz viel Herzblut" einen Teil für ein besseres Leben von Wilma beitragen und die gesamten Startgelder an sie und ihre Familie spenden.

Sybille Heilig, Inhaberin des "Reha-Fit", freut sich bereits auf den Stadtlauf, der schon seit vielen Jahren mit großem Erfolg veranstaltet wird. Sie habe sich zudem gefreut, dass man auf die kleine Wilma gekommen sei, die man in diesem Jahr unterstützen möchte, denn sie brauche dringend Hilfe.

Das Team hat beschlossen, zukünftig mehr regionale Hilfsprojekte zu unterstützen. Im vergangenen Jahr habe man die Ukraine-Hilfe, die DKMS sowie den DRK-Ortsverein unterstützt.

Auch Matthias Heilig vom Sporthaus MuM in Buchen ist, wie er sagte, von Anfang an bereits im Organisationsteam mit dabei. Auch er freut sich auf den diesjährigen Stadtlauf.

Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm sagte, dass er schon seit vielen Jahren ein "treuer Begleiter" des Stadtlaufes sei. Die Veranstaltung werde von Jahr zu Jahr "runder" und man verbinde zum einen das Thema Bewegung mit einem sozialen Aspekt und führe auch noch die Firmen zusammen. Die Unterstützung mache nicht an der Gemarkungsgrenze halt. Galm bedankte sich bei den Organisatoren für die große Arbeit im Vorfeld sowie auch bei den Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz.

Werner Hemberger teilte mit, dass man die im vergangenen Jahr erstmals ausgewählte neue Laufstrecke beibehalten werde. Für die Läuferinnen und Läufer besteht bereits die Möglichkeit, sich auf diese Sportveranstaltung vorzubereiten, denn man kann bei den von "Reha-Fit" angebotenen kostenlosen Lauftreffs mitmachen. Los geht es am 23. März und gelaufen wird immer donnerstags ab 18 Uhr. Treffpunkt ist bei "Reha-Fit".

Ob Bürgermeister Galm am diesjährigen Stadtlauf teilnehmen wird, ließ er noch offen, denn er sei derzeit "sportlich etwas eingeschränkt." Der Veranstaltung wünschte er einen guten Verlauf.

Werner Hemberger informierte noch über den zeitlichen Ablauf der einzelnen Läufe. Gestartet wird vor der Baulandhalle. Der Nordic-Walking-Lauf startet um 9 Uhr ohne Zeitnahme und Wertung. Die Streckenlänge beträgt 5,2 Kilometer. Der Bambini-Lauf, Jahrgang 2016 und jünger, startet um 9.05 Uhr. Die Streckenlänge beträgt 450 Meter. Auch hier erfolgt keine Zeitnahme und Wertung.

Fünf Minuten später startet der Schülerlauf auf der 1000 Meter langen Laufstrecke. Teilnehmen können Schüler der Jahrgänge 2008 bis 2015. Gewertet wird nach Jahrgangsklassen.

Der 10,6-Kilometer-Lauf für Teilnehmer Jahrgang 2013 und älter startet um 10 Uhr. Die Wertung erfolgt getrennt nach Erwachsenen und Jugendlichen. In einer Sonderwertung wird der Gesamtsieger sowohl weiblich als auch männlich ermittelt. Der letzte 5,2-Kilometer-Lauf startet um 10.10 Uhr für Teilnehmer Jahrgang 2017 und älter. Hier werden die ersten drei Plätze bewertet.

Wie Hemberger weiter informierte, werden die Startunterlagen am Samstag, 13. Mai, im "Reha-Fit" Bauland von 13 bis 16 Uhr oder am Veranstaltungstag ab 7.30 Uhr in der Baulandhalle ausgegeben. Umkleideräume und Duschen stehen im Sportheim des SV Osterburken zur Verfügung. Die Siegerehrung findet ab 12.30 Uhr an der Baulandhalle statt.

Info: Informationen zur Anmeldung gibt es auch im Internet unter www.reha-fit-bauland.de Kontakt: stadtlauf-osterburken@gmx.de