Osterburken. (F) Das Ordensfest des Elferrates der Stadt Osterburken mit den verschiedenen Gruppierungen wie den "Hexen", "Herrle und Fräle", den "Wüscheli", "Strohbären" und den Tanzgruppen gab nach zweijähriger Corona-Pause den Startschuss für die 440. "Borkemer Faschenacht". Jetzt wird die Hochphase der fünften Jahreszeit in der Römerstadt eingeläutet, wo in den nächsten Tagen die Narren mit ihren geplanten Veranstaltungen nochmals so richtig durchstarten.

Beim Ordensfest, das einen Tag nach Dreikönig stattfand, gingen die beiden Präsidenten Marcel Zimmermann und Dominik Holderbach nochmals auf die Fastnachtskampagnen der beiden letzten Jahre ein, in denen nur wenige Veranstaltungen stattfinden konnten und man improvisieren musste. Diese Zeit ist nunmehr vorbei, und man freue sich auf die fünfte Jahreszeit in "Borke".

Das diesjährige Motto lautet: "Faschenacht digital: En Versuch war’s allemol wert – jetzt sind wir Narre in Borke zurückgekehrt". Der schön gestaltete Jahresorden zeigt ein auf der Couch bequem sitzendes "Wüschele", das im Fernsehen die "Late Night Show" der letztjährigen Kampagne anschaut. Ein Bild von Bürgermeister Jürgen Galm ziert daneben die Wohnzimmerwand – schließlich werden nach dessen Wiederwahl viele bauliche Projekte in der Stadt vorangetrieben.

Endlich sind die Narren in Osterbuken wieder zurück, eigentlich waren sie aber auch nie so richtig weg. In der nun heißen Phase der Narrenzeit haben zahlreiche Akteure in Abordnungen bei den Prunksitzungen der befreundeten Vereine teilgenommen. Nach der Kinderprunksitzung und dem "Schmutzigen Donnerstag" mit Rathausstürmung stehen bis Aschermittwoch noch weitere Veranstaltungen an:

Am Sonntag, 19. Februar, findet die Prunksitzung mit einem großen abwechslungsreichen Programm ab 19.01 Uhr in der Baulandhalle statt. Eintrittskarten für dieses große närrische Spektakel sind noch an der Abendkasse erhältlich.

Am Rosenmontag, 20. Februar, erfolgt die Teilnahme am Fastnachtsumzug in Höpfingen, und am Fastnachtsdienstag steht dann ganz "Borke" im Zeichen des traditionellen eigenen Fastnachtsumzuges durch die Straßen der Römerstadt, auf den die Narren der Region seit zwei Jahren verzichten mussten. Der Umzug beginnt um 14.11 Uhr. Die Aufstellung erfolgt in der Industrie-/Hagerstraße. Dort sollen sich alle Umzugsteilnehmer bis 13.15 Uhr einfinden. Die Ortsdurchfahrt ist ab 13 bis etwa 17 Uhr im Bereich Turmstraße und Adelsheimer Straße gesperrt. Die Zugroute führt dann durch die Kastellstraße, Turm- und Friedrichstraße zur Baulandhalle.

Nach dem Umzug findet ...