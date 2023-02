Die ideale Location also für Firmen, Tagungen, ...

Doch der "Badische Hof" bietet nicht nur schmackhaftes Essen, sondern auch viel Raum. Sämtliche Räumlichkeiten hat Georgios Meliopoulos übrigens in den letzten Jahren renoviert. 120 Sitzplätze gibt es insgesamt in der Gaststätte. Außerdem ein separates Raucherzimmer sowie einen großen Saal, in dem es einen Beamer mit Leinwand und eine Stereoanlage gibt.

"Badischer Hof" in Schlierstadt:

"Badischer Hof" in Schlierstadt: Goldene Zeiten einer Kult-Disco leben wieder auf

Gastronomie in Buchen:

Gastronomie in Buchen: Griechische und deutsche Spezialitäten frisch zubereitet

Die Speisekarte bleibt im Grunde so international, wie sie vorher war: von griechischen Spezialitäten wie Gyros über Schnitzel, Putenspieße und Grillteller bis hin zu Pasta und Pizza. Über Letztere sagten viele Gäste, dass sie besser als beim Italiener sei, berichtet Anika Hein.

Dieser wird auch unter der Familie Hein Bestand haben, sämtliche Essen können also weiterhin abgeholt werden. Ebenso wird die Speisekarte weitestgehend unverändert bleiben. "Es ist 13 Jahre lang gut gelaufen. Da gibt es keinen Grund, etwas zu ändern", erklärt Hans Hein. Die Gäste können sich also weiterhin über frisch gekochte Speisen freuen.

Der Grieche war 13 Jahre lang der Inhaber der Gaststätte. Nun geht der 66-Jährige in seinen wohlverdienten Ruhestand. "Ich werde zurück nach Griechenland in meine Heimat und zu meiner Familie gehen", verrät er. Doch die Zeit in Schlierstadt möchte er nicht missen. "Ich war sehr zufrieden", meint er. Und das trotz Corona. Aber auch da "lief es super". Grund dafür ist, dass er für seine Gäste einen Abholservice eingerichtet hat .

Die gelernte Hotelfachfrau hat drei Jahre lang im "Badischen Hof" als Aushilfe gearbeitet. Sie kennt also die Abläufe, aber auch die Kunden aus dem Effeff. "Ich war immer sehr zufrieden mit Anika", sagt Meliopoulos. "Sie macht das super." Die Erfahrungen, die sie gesammelt hat, kann sie nun als Teil des Familienbetriebs einbringen. Und außerdem hat sie auch die Rezepte von Georgios Meliopoulos übernommen – "der Geschmack bleibt also gleich".

Osterburken-Schlierstadt. (ahn) Der "Badische Hof" in Schlierstadt hat einen neuen Pächter, doch "die Qualität bleibt weiterhin gleich gut", wie Hans Hein versichert. Er hat zusammen mit seiner Frau Daniela und Tochter Anika die Gaststätte am 13. Februar übernommen. Mit ihrem Vorgänger, dem Griechen Georgios Meliopoulos, verbindet sie nicht nur die Liebe zu ehrlichem, guten Essen, sondern auch ein gutes Verhältnis. So war der Inhaberwechsel "ein fließender Übergang", wie Anika Hein berichtet.

Apropos Sommer: Wenn dieser kommt, möchte die neue Inhaberfamilie aus Osterburken die Öffnungszeiten etwas anpassen. Bis dahin hat die Gaststätte montags bis freitags von 16 bis 21.30 Uhr geöffnet. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ist durchgehend ab 11.30 Uhr offen. Mittwoch ist Ruhetag.

So wirklich zur Ruhe kommt die neue Inhaberfamilie aktuell aber auch mittwochs noch nicht. Denn schließlich gibt es gerade im organisatorischen Bereich noch viel zu tun. Um die bürokratischen Dinge kümmert sich hauptsächlich Hans Hein. Darüber hinaus will man die Homepage noch komplett überarbeiten, wie Anika Hein berichtet.

Für die Arbeiten in der Küche sucht die Familie noch Verstärkung. "Wir haben zwar jemanden in der Küche, aber das ist nicht langfristig", sagt Hans Hein. "Deshalb suchen wir einen neuen Koch und eine Küchenhilfe." Den aktuellen Fachkräftemangel bekommen auch sie zu spüren. Als Anreiz bieten sie für künftige Mitarbeiter eine Wohnung über der Gaststätte mit 125 Quadratmetern und vier Zimmern an.

Doch bei allen Widrigkeiten läuft es nach rund einem halben Monat "sehr zufriedenstellend". "Die Stammgäste kommen weiterhin", so der neue Inhaber. Die Gäste kommen hauptsächlich aus dem Umkreis von 20 bis 30 Kilometern, doch der ein oder andere aus zum Beispiel Mosbach besucht auch mal die Gaststätte im Herzen von Schlierstadt.

Und nicht nur die Stammgäste, sondern auch der ehemalige Inhaber Georgios Meliopoulos freut sich über seine Nachfolge: "Ich bin sehr zufrieden."