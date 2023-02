Osterburken. (ahn) "Ich denke, dass wir in drei bis vier Wochen offiziell Eröffnung feiern können", sagt Elvira Kubach von der gleichnamigen Bäckerei aus Krautheim. Eröffnet werden soll dann der neue Standort in Osterburken – und zwar in der Bahnhofstraße 14, wo früher die Landbäckerei Walter war. Geöffnet hat die Bäckereifiliale bereits seit Mitte Januar, Kunden können sich hier also schon mit frischen Backwaren und Snacks eindecken. Da aber noch Personalfragen zu klären und einige Kleinigkeiten zu erledigen sind, wird die offizielle Eröffnung erst in rund einem Monat zelebriert.

Bis dahin kann man dann auch zum Beispiel Kuchen direkt am neuen Osterburkener Standort kaufen. "Die stehen jetzt noch nicht offiziell zum Verkauf. Aber wenn man sich vorher bei uns meldet, wäre das jetzt auch kein Problem", meint Elvira Kubach. Gebacken wird übrigens in Krautheim, die Waren werden dann frisch nach Osterburken geliefert.

Neben den klassischen Backwaren seien vor allem Snacks gefragt. "Das merken wir deutlich, dass hier die Nachfrage nach oben gegangen ist." Deshalb bietet die Bäckereifiliale für den kleinen oder auch größeren Hunger zwischendurch zum Beispiel Pizzateilchen oder auch Currywursttaschen an.

Besonders Pendler machten von diesem Angebot Gebrauch, wie Elvira Kubach informiert. Durch die Lage direkt gegenüber vom Osterburkener Bahnhof wird der neue Standort vor allem von Schülern und Passanten aufgesucht.

"Deshalb überlegen wir auch, ob wir noch früher aufmachen", so Kubach. Die aktuellen Öffnungszeiten sind montags bis freitags jeweils von 6 bis 18 Uhr. Samstags hat die Bäckerei von 6 bis 13 Uhr geöffnet.

Und wer nicht gerade zum Zug hetzen muss oder auf der Durchreise ist, sondern ein bisschen mehr Zeit mitbringt, kann sich auch eine Tasse Kaffee im Café am neuen Standort gönnen.

Apropos Café: Die Bäckerei Kubach betreibt auch das Römercafé. Weitere Standorte sind neben dem Hauptsitz in Krautheim noch zum Beispiel in Sindolsheim oder Erlenbach.