Noch bis nachts um 2 Uhr habe man eine Nachtwache eingesetzt, am nächsten Morgen kamen dann fast alle der 60 Kameraden zum Aufräumen und Putzen. "Alles war im Einsatz und da fiel dann noch mal viel Arbeit an."

Die Familie stammt aus einem EU-Mitgliedsstaat, hat beim Brand alles verloren. "Da haben wir in den ersten Tagen zuerst erarbeitet, was jetzt alles zu tun und zu beantragen ist", so Houck. Sowohl die Verwaltung als auch (zweisprachige) Freunde halfen dabei.

Die Mieter, die im Obergeschoss gewohnt hatten, seien bereits am Tag nach dem Brand in einer möblierten Gemeinde-Wohnung untergebracht worden. "Für die Tochter wurde Kleidung gespendet, die Eltern haben Zugang zur Kleiderkammer des DRK", erklärt Schefflenz’ Bürgermeister Rainer Houck.

Das zweite Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in Oberschefflenz war in Brand geraten. Das Feuer griff in kurzer Zeit auf den Dachstuhl über, die Bewohner der beiden Wohnungen im ersten und zweiten Geschoss konnten das Gebäude aber rechtzeitig verlassen, ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Laut ersten Schätzungen entstand am Gebäude ein Sachschaden in Höhe von mindestens 200 000 Euro.

Oberschefflenz. (stk) Es war ein Schreck für Nachbarn und Anwohner, als am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Haus in der Oberschefflenzer Straße "Finkenhof" in Flammen stand. Die meisten saßen zu diesem Zeitpunkt am frühen Nachmittag wohl gerade beim Weihnachtsessen – die Feuerwehrleute aus Schefflenz und Mosbach aber rückten aus.

Die Brandursache ist weiterhin unklar, wie die Pressestelle der Polizei auf RNZ-Nachfrage betont. "Es laufen noch Ermittlungen und auch die Bewohner müssen noch offiziell vernommen werden", sagte am Donnerstag ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Schefflenz übernommen.

Großes Lob und Anerkennung hat Houck für die Einsatzkräfte: "Diese Leistung war wirklich gewaltig." Denn viele unterbrachen umgehend die Weihnachtsfeierlichkeiten, um auszurücken. "Ich habe nicht ein mürrisches Wort gehört, sondern ganz viel Verantwortungsbewusstsein gespürt."

Noch bis nachts um 2 Uhr habe man eine Nachtwache eingesetzt, am nächsten Morgen kamen dann fast alle der 60 Kameraden zum Aufräumen und Putzen. "Alles war im Einsatz und da fiel dann noch mal viel Arbeit an."

Der Einsatz selbst sei zudem nicht ganz ungefährlich gewesen. "Dieser Einsatz erklärt die intensiven Schulungen. Die Kollegen im Innenangriff haben sich sehr vorsichtig verhalten, denn es war nicht klar, ob die Decke hält."

Update: Freitag, 6. Januar 2023, 17.30 Uhr

Haus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Oberschefflenz. (stk) Den Qualm sah man schon von Weitem, im Radio wurden die Menschen darum gebeten, ihre Fenster geschlossen zu halten, die Straße war gesperrt: In Oberschefflenz kam es am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages zu einem Dachstuhlbrand.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Nachmittag das zweite Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Oberschefflenz an der Haupt- und Bundesstraße in Brand. Das Feuer griff in kurzer Zeit auf den Dachstuhl über, wie die Polizei meldet.

Die Bewohner der beiden Wohnungen im ersten und zweiten Geschoss konnten das Gebäude aber rechtzeitig verlassen, ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung per Radiodurchsagen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Laut ersten Schätzungen entstand am Gebäude ein Sachschaden in Höhe von mindestens 200.000 Euro.

Um 14.37 Uhr war die Schefflenzer Feuerwehr alarmiert worden, sagte Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr. In unmittelbarer Nähe der Unglücksstelle steht das Feuerwehrhaus, sodass die Feuerwehrleute schon auf der Anfahrt bestätigen konnten, dass es sich um einen Vollbrand handelte.

Vor Ort waren 60 Feuerwehrleute. Neben den Abteilungen der Schefflenzer Wehr waren auch die Kameraden aus Mosbach (Abteilung Stadt) im Einsatz, um die Schefflenzer mit ihrer Drehleiter zu unterstützen. Außerdem waren 14 Rettungskräfte des DRK sowie Polizeibeamte im Einsatz.

Die Bewohner kamen vorerst bei Freunden unter. Bürgermeister Rainer Houck versprach, dass die Gemeinde nach einer Unterbringung suche. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 bei der Polizei in Mosbach zu melden. Am Montagabend dauerten die Löscharbeiten noch an.

Ort des Geschehens

Update: Montag, 26. Dezember 2022, 22.47 Uhr