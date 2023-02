Dem schloss sich Verlegerin Inge Höltzcke an. "Wir sind dankbar, dass Sie uns die neuen Räume zur Verfügung gestellt haben und für Ihre große Kooperation", sagte sie an Christina Bangert gewandt. "So nette Vermieter gibt es nur in Buchen."

Buchen. (ahn) "Es ist ein starkes Signal: Wir werden weiterhin eine gute Zeitung in Buchen machen." Diese Kernbotschaft brachte RNZ-Geschäftsführerin und Verlegerin Inge Höltzcke am gestrigen Dienstag von Heidelberg mit nach Buchen. Zusammen mit einer großen Delegation – darunter unter anderem die Herausgeber Joachim Knorr und Michael Gindele sowie Chefredakteur Dr. Klaus Welzel – war sie in die Vorstadtstraße 6 gekommen, wo im Beisein von Bürgermeister Roland Burger das neue Domizil der Buchener RNZ-Lokalredation eröffnet wurde. Der Umzug vom alten Standort in der Karl-Trunzer-Straße in die Innenstadt fand bereits vor etwa einem Monat statt .

Buchen. (ahn) "Es ist ein starkes Signal: Wir werden weiterhin eine gute Zeitung in Buchen machen." Diese Kernbotschaft brachte RNZ-Geschäftsführerin und Verlegerin Inge Höltzcke am gestrigen Dienstag von Heidelberg mit nach Buchen. Zusammen mit einer großen Delegation – darunter unter anderem die Herausgeber Joachim Knorr und Michael Gindele sowie Chefredakteur Dr. Klaus Welzel – war sie in die Vorstadtstraße 6 gekommen, wo im Beisein von Bürgermeister Roland Burger das neue Domizil der Buchener RNZ-Lokalredation eröffnet wurde. Der Umzug vom alten Standort in der Karl-Trunzer-Straße in die Innenstadt fand bereits vor etwa einem Monat statt.

Doch Buchen hat auch noch weitere Vorzüge: So hätten die "Nordbadischen Nachrichten", also die Buchener RNZ-Ausgabe, "sehr gute Abonnentenzahlen", wie die Verlegerin hervorhob. Nicht nur deshalb sei sie "sehr davon überzeugt, mit der Redaktion in Buchen und mit dem neuen Standort in eine gute Zukunft zu starten".

Abschließend bedankte sie sich bei Bürgermeister Roland Burger, denn "ein gutes Miteinander ist auch für die Zeitung wichtig".

"Wir brauchen die Angebote der Zeitung unbedingt", erwiderte der Bürgermeister. "Sie schaffen Öffentlichkeit und bieten ein Forum für Meinungsbildung. Das ist eine wichtige Aufgabe, denn die Teilhabe der Bürger hängt davon ab."

Burger weiß, wovon er spricht, denn in den Anfängen seiner Politikkarriere war er einst Pressesprecher und Referent des Oberbürgermeisters von Rastatt. Den Grundstein dafür legte er bei der RNZ, für die er in jungen Jahren Berichte geschrieben hat. "Das hat meiner Vita gutgetan", sagte Burger rückblickend.

Nun als Bürgermeister von Buchen erlebt er die Veränderungen der Zeit in verantwortlicher Position mit. "Und wie die Stadt ihr Gesicht wandelt, macht auch die Presse einen Wandel hin zum Digitalen durch. Diesen Wandel haben Sie gemeistert. Sie haben sich nun in der Vorstadtstraße neu aufgestellt", sagte Burger Richtung RNZ-Familie. "Wir haben in Buchen ein aktives und pulsierendes Leben. Insofern gibt es auch viel zu berichten."

Dass die RNZ diese Kernaufgabe gut meistert, machte Burger am Podcast "SWR2 Wissen" fest. "Mit Interesse habe ich dort Ihren Beitrag verfolgt", sagte er an Chefredakteur Klaus Welzel gewandt, der Anfang Dezember im Podcast zu hören war. "Da wurde Ihnen ja gute Zeitungsarbeit bescheinigt – auch im Deutschlandvergleich." Doch auch für die Pressearbeit in Buchen sei der Bürgermeister dankbar.

Nachdem Vermieterin Christina Bangert die Grüße ihres Mannes überbracht und ihren Wunsch auf eine weitere gute Zusammenarbeit geäußert hatte, schloss sich ein Sektempfang an, bei dem die Gäste die neuen Räumlichkeiten näher in Augenschein nehmen konnten.

Info: Der Kundenservice hat montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet.