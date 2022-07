Neckargemünd. (lew) An der Altstadtzufahrt in der Dilsberger Straße befindet sich derzeit ein eingezäunter Baustellenbereich, der eine Sperrung der Fahrbahn in dieser Richtung zur Folge hat. Doch was für Bauarbeiten finden hier eigentlich statt? Auf Nachfrage der RNZ bei der Stadt Neckargemünd erklärt deren Sprecherin Nadine Thiele, dass es sich um Kabelarbeiten handelt. Hierfür sei es notwendig gewesen, die Straße aufzugraben. Die Sperrung dauert ihr zufolge voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 29. Juli.

Ein Leser, der sich bei der RNZ gemeldet hatte, hatte die Vermutung aufgestellt, dass es sich bei der Baumaßnahme um einen Beitrag zum Neckargemünder "Tunnelstreit" handelt. Bei diesem geht es im Kern darum, dass der Hollmuth-Tunnel von Verkehrsteilnehmern gemieden wird, die stattdessen lieber den Weg durch die Altstadt wählen. Durch die aktuelle Sperrung ist letztere Variante allerdings für den Verkehr erschwert, um nicht zu sagen: unmöglich.

Ist das gar als eine dauerhafte Lösung angedacht? Stadtsprecherin Thiele verneint und betont: "Um den Tunnelstreit geht es dabei nicht." Auch zur Frage, um was für Kabel es sich bei der Baumaßnahme handelt, gibt sie sich bedeckt. Dies sei ihr nicht bekannt.