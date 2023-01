Mosbach. (schat/stm) Das Dreifachjubiläum wird mit dem Dreikönigmarkt eröffnet: 1250 Jahre des Bestehens feiern 2023 Neckarelz, Obrigheim und Neckarzimmern, am Freitag (6. Januar) und auch Samstag (7. Januar). Im Frühjahr und Sommer folgen dann zahlreiche weitere Veranstaltungen zum 1250-Jährigen.

Das stimmige, weil historische Ambiente bietet zum Auftakt der Burggraben in Neckarelz. Neben kulinarischen Köstlichkeiten erwartet die Besucher des Dreikönigsmarkts dort ein spannendes Programm. Der Dreikönigstag startet um 11 Uhr mit einem Sing-Gottesdienst mit Wunschliedersingen in der Martinskirche. Im Anschluss laden die Vereine zum Mittagessen ein. Die Sternsinger verleihen der offiziellen Eröffnung um 14 Uhr Glanz. Im Anschluss lässt der Posaunen-Chor seine Blechblasinstrumente erklingen. Von 15 bis 16.30 Uhr sind "Die Saxophonix" im Kirchenschiff des Tempelhauses zu hören.

Die Markt-Tore öffnen sich erneut am Samstag um 14 Uhr. Um 14.11 Uhr findet die Neckeinholung des KG "Neckario" statt, der sich ein Umzug in den Burggraben anschließt, wo die Karnevalsgesellschaft den Gästen einen spaßigen Nachmittag bereitet will. Auch Musikliebhaber kommen an diesem Tag auf ihre Kosten: Unter anderem wird die Band "Livingroom" ab 18 Uhr den Markt begleiten.

Bestens eingespielt dürften Attila und Adrian Mayer, Diana Terkowsky und Andreas Prudlo sein. Kurz vor dem Jahreswechsel spielte die Band beim Abschiedskonzert bei "Tante Gerda" auf. Und das nicht nur mitreißend, sondern auch noch für den guten Zweck: 650 Euro kamen dank Spenden der Konzertgäste und einer Aufstockung durch die Band selbst für die RNZ-Weihnachtsaktion zusammen. Die unterstützt Livingroom schon seit etlichen Jahren immer wieder – ein tolles Engagement.

Zurück zum Dreikönigsmarkt: Dort gibt es die eigens für das Jubiläumsjahr entworfene 1250-Jahr-Tasse, für Heißgetränke oder auch als Souvenir. Der Abschluss des bunten Markttreibens ist an beiden Tagen gegen 20 Uhr eingeplant.