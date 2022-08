Von Pia Geimer

Neckarelz. Nach der ausgefallenen Saison 2020 und der abgespeckten "In concert"-Version im vergangenen Jahr im Elzpark sollten die Folkfans im Mosbacher Sommer ’22 endlich wieder in den vollen Genuss der echten Festivalatmosphäre kommen. Zwei Tage "Folk am Neckar" hieß es also an diesem Wochenende im Neckarelzer Burggraben. Und auch das Wetter spielte mit;