Was dennoch zu Abfall wird, sollte möglichst gut abgetropft und in kleinen Portionen, eingewickelt beispielsweise in Zeitungspapier oder Papiertüten vom Bäcker, in die grüne Tonne gegeben werden. "Bei der Verwendung von Vorsortiereimern im Haus sollen nur Papierbeutel, aber keine bioabbaubaren Kunststoffbeutel verwendet werden", betonen die Verantwortlichen der Kwin. Denn diese Beutel zersetzen sich im Kompostwerk nicht vollständig. Bei der Ausbringung des fertigen Komposts besteht dann die Gefahr der Anreicherung von Mikroplastik im Boden.

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Immer mehr Haushalte bestellen die Bioenergietonne der Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald. "Dadurch gelingt es, wertvolle Bioabfälle für die Energie- und Komposterzeugung nutzbar zu machen", ist man bei der Kwin überzeugt.

"Dagegen gehören zum Beispiel Frittierfett und Speiseöl weiterhin in die Restmülltonne. An den Wertstoffhöfen in Buchen und Mosbach gibt es hierfür zusätzlich eine spezielle Abgabemöglichkeit", informiert die Kwin. Auch Wurstpellen aus Kunststoff, oft noch dazu mit Metallclip versehen, Obstschalen mit Kunststoff- oder Aluminiumaufklebern sowie Verpackungen mit Lebensmittelresten gehören nicht in die Biotonne. Die Trennung sei hierbei sehr wichtig, Verpackungen gehörten in die gelbe Tonne.

Vor dem Wegwerfen kommt aber die Verwendung: Viele Lebensmittelreste und -abfälle können durch bedarfsgerechtes Einkaufen, das Vermeiden von Großpackungen, bei denen dann doch nicht alles verbraucht wird, das Einfrieren von Resten sowie das Nutzen von Reste-Kochrezepten vermieden werden.

Um Flüssigkeit aufzusaugen, kann auch eine Lage Papier oder Pappe am Boden der Tonne helfen. "Im Winter ist es wichtig, die Feuchtigkeit herauszuhalten, damit die Bioabfälle nicht an der Tonne festfrieren. Das Auslegen des Tonnenbodens mit Papier hilft dabei." Die Tonne sollte in Frostzeiten nach Möglichkeit erst kurz vor der Leerung herausgestellt werden. Im Sommer könne es helfen, kleine Mengen von gelöschtem Gartenkalk (aus dem Gartenmarkt) einzustreuen, um die Feuchtigkeit zu binden und Insekten fernzuhalten. Auch sollte besonders darauf geachtet werden, dass der Deckel geschlossen ist und die Tonne nicht in der prallen Sonne, sondern im Schatten steht.

Die sorgfältige Befüllung der Tonne mit Bioabfällen ist wichtig, um deren Inhalt zu Qualitätskompost verarbeiten und in der Landwirtschaft für die Lebensmittelerzeugung verwerten zu können. Sind Störstoffe in der Tonne enthalten, werden diese beim Laden von einem am Sammelfahrzeug verbauten Detektionssystem erkannt und die Tonne wird nicht geleert.