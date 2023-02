> Pferdemarkt, Heilbronn: "Nichts, was es nicht gibt!" So lautet das Motto des Pferdemarktes, der von Samstag bis Montag täglich von 11 bis 19 Uhr in der Innenstadt von Heilbronn stattfindet. An Hunderten Ständen wird Nützliches, Schönes, Skurriles und Praktisches zu finden sein. Echte Schnäppchen preisen auch die Marktschreier an Obstständen oder Fischverkäufer an. Neben einem Funpark auf dem Friedensplatz, einem Streichelzoo am Sonntag, Pferdeprämierungen und Reitshow auf den Reitanlagen des Reitervereins am Trappensee rundet ein Antik- und Trödelmarkt in der "Harmonie" das breitgefächerte Angebot ab. Am Samstag und Sonntag stehen im Parkhaus Landratsamt kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Zudem kann mit der S-Bahn S4 an allen Pferdemarkt-Tagen von 9 bis 17 Uhr zwischen "Harmonie" und Trappensee kostenlos gefahren werden.

> Gerd Dudenhöffer als Heinz Becker, Bad Mergentheim: "Becker is back". Als Heinz Becker bringt der findige Buchstaben-Verdreher und innovative Fremdwort-Neuschöpfer unfreiwillig komisch Kompliziertes im Nu auf den einfachsten Nenner. Mit Highlights aus 18 Programmen, die nichts an Brisanz und visionärer Aktualität eingebüßt haben, will Gerd Dudenhöffer am Freitag um 20 Uhr im Großen Kursaal sein Publikum begeistern und einen unvergesslichen Abend schaffen. Tickets gibt es unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse.

> Gerd Dudenhöffer als Heinz Becker, Bad Mergentheim: "Becker is back". Als Heinz Becker bringt der findige Buchstaben-Verdreher und innovative Fremdwort-Neuschöpfer unfreiwillig komisch Kompliziertes im Nu auf den einfachsten Nenner. Mit Highlights aus 18 Programmen, die nichts an Brisanz und visionärer Aktualität eingebüßt haben, will Gerd Dudenhöffer am Freitag um 20 Uhr im Großen Kursaal sein Publikum begeistern und einen unvergesslichen Abend schaffen. Tickets gibt es unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse.

> Martin Herrmann, Bad Mergentheim: Mit seinem Solo-Programm "Mein Lieblingsstatus wäre Witwer, aber dazu müsste ich erst heiraten" möchte Martin Herrmann am Freitag um 19.30 Uhr im Kulturforum begeistern. Welche Hürden zur Erlangung des Witwerdaseins zu überwinden sind und warum Witwer ein beneidenswerter Status sein soll bringt der Kabarettist auf humorvolle Weise seinem Publikum näher. Tickets gibt es in der Tourist-Information, bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.reservix.de.

> Pferdemarkt, Heilbronn: "Nichts, was es nicht gibt!" So lautet das Motto des Pferdemarktes, der von Samstag bis Montag täglich von 11 bis 19 Uhr in der Innenstadt von Heilbronn stattfindet. An Hunderten Ständen wird Nützliches, Schönes, Skurriles und Praktisches zu finden sein. Echte Schnäppchen preisen auch die Marktschreier an Obstständen oder Fischverkäufer an. Neben einem Funpark auf dem Friedensplatz, einem Streichelzoo am Sonntag, Pferdeprämierungen und Reitshow auf den Reitanlagen des Reitervereins am Trappensee rundet ein Antik- und Trödelmarkt in der "Harmonie" das breitgefächerte Angebot ab. Am Samstag und Sonntag stehen im Parkhaus Landratsamt kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Zudem kann mit der S-Bahn S4 an allen Pferdemarkt-Tagen von 9 bis 17 Uhr zwischen "Harmonie" und Trappensee kostenlos gefahren werden.

> Saatgutfestival, Wertheim: Beim Wertheimer Saatgutfestival erwarten die Besucher Verkaufsstände für Kräuter- und Gemüsesaatgut, Jungpflanzen, vielerlei regionale kulinarische Spezialitäten, Körbe und Flechtwaren, Gartenbücher, Gartentechnik und vieles mehr. Neben interessanten Informationsständen zu den Themen Saatgut, Gärtnern, Naturerlebnis und Imkerei wird es auch einen Tausch- und Verschenktisch für mitgebrachtes Saatgut geben. Besucht werden kann das Festival am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Main-Tauber-Halle.

> Katzenbuckel-Therme, Waldbrunn: Die Seele baumeln lassen, vom Alltag abschalten und die Ruhe genießen – all das und mehr ist in der Katzenbuckel-Therme in Waldbrunn möglich. Neben zahlreichen verschiedenen Becken im Innen- und Außenbereich mit verschiedenen Temperaturen warten auch eine Infrarotkabine sowie eine Sauna auf die Besucher. Und auch an die kleinen Besucher ist natürlich mit einem Kinderbecken und einer Elefantenrutsche ins 34 Grad warme Wasser gedacht. Geöffnet ist die beliebte Therme dienstags bis freitags von 10 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 20 Uhr.