> Maskenball Waldhausen: Der traditionelle Maskenball des Gesangvereins findet am Samstag ab 19.61 Uhr in der Sporthalle statt. Die musikalische Unterhaltung kommt von DJ "Hansi", der für Stimmung unter den maskierten Narren sorgen wird.

> Maskenball Mudau: Ein Ereignis, das sich echte "Faschenaachts-Fans" nicht entgehen lassen dürfen, findet am Samstag ab 20.11 Uhr in der Odenwaldhalle statt. Beim traditionellen Maskenball wird die Odenwälder Trachtenkapelle wie gewohnt mit Stimmungsmusik, Schlager und Oldies, aber auch fetziger Rockmusik sowie Ballermann-Hits für sehr gute Stimmung sorgen. Außerdem sorgen Showeinlagen sowie die Maskenprämierung wieder für ein abwechslungsreiches Programm.

> Cocktailparty Hettingen: Die ultimative Cocktailparty steigt wie gewohnt am Samstag ab 20.31 Uhr im Lindensaal. Bei eisgekühlten Cocktails und guter Musik vom DJ Duo "Amax" kann bis in die Morgenstunden gefeiert werden.

> Jägerball Götzingen: Unter dem Motto "Jägerball im Dschungel" lädt der Musikverein am Samstag zum traditionellen Jägerball in die Turn- und Festhalle ein. Passend zum Motto wird es neben der (P)Almrauschhütte auch die Dschungel-Tränke geben, wo u. a. besondere Dschungel-Spezialitäten angeboten werden. Für die richtige Stimmung sorgen die Dschungelbewohner des Musikvereins, ab 23 Uhr heizt der "Odenwald DJ" den Dschungel auf. Der Urwald ist zudem Schauplatz vieler tänzerischer Highlights, die ab 19.61 Uhr für ein abwechslungsreiches Programm sorgen.

Der "Entdecker der Langsamkeit" präsentiert zwei Stunden lang ein legendäres Comedy-Highlight nach dem anderen. Mit dabei natürlich seine beliebten Figuren wie Malte, Birte und Olaf und viele andere. Karten für Rüdiger Hoffmann und "Mal ehrlich" gibt es u. a. in der Geschäftsstelle der RNZ in Mosbach.

> "Ball ohne Namen" Walldürn: Mit dem "Ball ohne Namen" kommt das Nachfolgeevent des traditionsreichen "KiSchü-Ball" wieder zurück. Beim diesjährigen Motto "Ball ohne Namen meets Après-Ski-Party" lässt DJ "Crazy" am Samstag auf dem Sportgelände Süd ab 20.11 Uhr den Partysound zum Abtanzen und Mitfeiern aus den Boxen klingen.

> "Schleuferball" Hüngheim: Unter dem Motto "Sommer, Schnee und großer Donner, die Hüngheimer feiern Herbst, Winter, Frühling und Sommer" findet am Samstag in der alten Schule der traditionelle "Schleuferball" mit DJ und Barbetrieb statt. Einlass ist um 19.30 Uhr.

> "Gänschmarsch" Buchen: Beim historischen Gänschmarsch wird humorvoll und mit spitzem Finger auf die Obrigkeit und Buchener Mitbürger gezeigt, die für ihre kleineren und größeren Sünden ordentlich Rüge einstecken müssen. Bis zur Unkenntlichkeit maskiert und mit handgemalten Schildern lesen die Narren am Sonntag ab 14.11 Uhr beim Umzug vom Musterplatz durch die Stadt dem einen oder anderen die Leviten.

> Umzug Hardheim: Der Höhepunkt der Fastnachtskampagne der FG "Hordemer Wölf" findet am Sonntag mit dem großen Umzug durch Hardheim statt, zu dem mehrere Tausend Zuschauer erwartet werden. Zahlreiche Zugnummern sowie Musikgruppen ziehen ab 14.11 Uhr durch die Straßen zum Schlossplatz, wo nach dem Umzug die närrische Open-Air-Party steigt. Dort sorgen traditionelle Blas- und Krachkapellen sowie DJ "Tommy" für beste musikalische Unterhaltung.

> Zigeunerball Hainstadt: Bei der traditionsreichsten Veranstaltung der FG "Heeschter Berkediebe" am Sonntag ab 19.46 Uhr in der Mehrzweckhalle bringt der Gast sein Vesper selbst mit und hält nach dem Einzug der Zigeunerschar erstmal eine zünftige Vesperpause ab. Bei Tanz und Stimmung mit "Fun Music" kann bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert werden.